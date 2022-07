Landkreis Neu-Ulm/Ulm

Volle Züge: So kommt das 9-Euro-Ticket im Landkreis Neu-Ulm an

Lokal Belebtere Busse und teils völlig überfüllte Züge: Das 9-Euro-Ticket verkauft sich gut und bringt spürbare Effekte. Auch auf dem Land? Und wie geht es weiter?

Von Sebastian Mayr

Rund 50.000 9-Euro-Tickets haben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm bislang verkauft – doch die SWU sind nur einer von vielen Anbietern, bei dem Kundinnen und Kunden die günstige Fahrkarte erwerben können. Voller geworden sind insbesondere die Züge. Teils waren Waggons von Bahnen, die in Ulm abfuhren, in Neu-Ulm bereits völlig überfüllt. Doch wie ist die Lage in den ländlicheren Regionen, wo es keinen Schienenanschluss gibt und die Busse seltener fahren?

