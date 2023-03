Landkreis Neu-Ulm/Ulm

06:00 Uhr

Was bewirkt der Rabatt aufs 49-Euro-Ticket in Ulm und im Kreis Neu-Ulm?

Zustieg am Bahnhof Weißenhorn: Manche Arbeitgeber bezuschussen die Anfahrt mit Bus und Bahn für ihre Beschäftigten.

Plus Etliche Arbeitgeber bezuschussen ÖPNV-Abos ihrer Beschäftigten, einige große bieten bisher kein Jobticket an. In der Branche erwartet man eine Veränderung.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Ungefähr 151.000 Neun-Euro-Tickets haben die Verkehrsunternehmen im Ding im Sommer 2022 verkauft. Ab 1. Mai soll das 49 Euro teure Deutschlandticket gelten – für das es auch einen Jobticket-Rabatt geben wird. Der könnte das Angebot noch attraktiver machen. Doch welche Arbeitgeber in Ulm und dem Kreis Neu-Ulm bieten den Fahrschein-Rabatt überhaupt an? Und welche Entwicklungen sind zu erwarten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen