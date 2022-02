Landkreis Neu-Ulm/Ulm

06:30 Uhr

Wird Wohnen über dem Supermarkt in der Region zum Trend?

Noch in diesem Jahr soll der Neubau an der Ecke Söflinger Straße/Kässbohrerstraße in Ulm fertiggestellt werden. Im Haus werden Wohnungen und ein Netto-Markt untergebracht.

Plus In Ulm wird gebaut, in Witzighausen gibt es Dorfladen und Wohnungen in einem Haus, in Jedesheim wird ein solches Projekt geplant. Doch ein Experte hat Zweifel.

Von Sebastian Mayr

In Ulm soll ein Neubau, der Platz für einen Supermarkt und für 70 Wohnungen bietet, noch in diesem Jahr fertiggestellt werden, die Stadt Illertissen will ein Bauprojekt ausschreiben: Das Gebäude in Jedesheim soll den Dorfladen und sechs Wohnungen aufnehmen. In Witzighausen gibt es bereits ein ähnliches Haus. Sind das Beispiele für einen neuen Trend?

