Wirtschaftslage rund um Ulm und Neu-Ulm ist zweigeteilt wie nie

Plus Zeitgleich stellen die Industrie- und Handelskammern beiderseits der Donau ihre Konjunkturumfragen vor. Vordergründig sind die Daten ermutigend.

Auf den ersten Blick scheint alles in Butter: Ein überwiegend positives Bild zeigt sich bezüglich der aktuellen Geschäftslage sowohl im Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer in Ulm (IHK) als auch der IHK Schwaben für die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg. Der IHK-Boss aus Ulm warnte aber: Nur weil es einigen sehr gut geht, dürfte das nicht den Blick von jenen nehmen, die nach wie vor leiden.