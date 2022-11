Landkreis Neu-Ulm/Ulm

18:00 Uhr

WM in Katar boykottieren oder übertragen? Wo die Spiele gezeigt werden

Plus Fußball in der Vorweihnachtszeit, Menschenrechte, Hitze: Die WM in Katar ist umstritten. Wie handhaben es Gastronomen in der Ulmer Region? Zeigen oder nicht?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Es ist nur noch knapp eine Woche, dann startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nicht nur, dass sie erstmals im Winter stattfindet. Viel wird auch über die Menschenrechtslage im Wüstenstaat diskutiert. Es gibt Boykott-Rufe. Unter anderem Paris verbietet ein Public Viewing aufgrund der dortigen "sozialen und ökologischen Umstände". Wie reagieren Gastronomen in der Region rund um Ulm, die bislang jene Großereignisse in ihren Lokalitäten gezeigt haben? Boykottieren oder übertragen?

