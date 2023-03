Wo die Natur im Raum Ulm mit Füßen getreten wird

Plus Der Regionalplan Donau-Iller definiert, wo die Reise in Zukunft hingeht. Naturschutzverbände sehen eine Fortschreibung dieses Entwicklungskonzepts allerdings kritisch.

Die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Donau-Iller sehen die regionalen Umweltschutzverbände kritisch. In ihren Stellungnahmen fordern BUND, Naturschutzbund und Co. massive Nachbesserungen beim Artenschutz, beim Flächenverbrauch und beim Verkehr.

Die BUND-Kreisgruppe Neu-Ulm sieht vielfältige Defizite: "Leider", so beklagt der Geschäftsführer Bernd Kurus-Nägele, wären die zahlreichen Einwände der Naturschützer in den vergangenen Jahren kaum beachtet worden. Und Kurus-Nägele weiß das mit Beispielen zu belegen, die auch in der Stellungnahme seiner Kreisgruppe zur Fortschreibung des Regionalplans im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, zu finden sind.

Gewerbegebiet Weißenhorn-Vöhringen wie ein "Pfropf"

Nicht toleriert werden könnte etwa eine Erweiterung des Gewerbegebiets Weißenhorn-Vöhringen. Bereits das existente Gewerbegebiet liege wie ein „Pfropf“ im Rothtal und erschwere maßgeblich die Funktion des Biotopverbunds in Ost-West-Richtung. Eine Erweiterung des Gebietes, wie in der Fortschreibung vorgesehen, würde diese Durchschneidungswirkung noch deutlich erhöhen. Ein wirklich funktionsfähiger Biotopverbund wäre somit nicht mehr möglich. Zudem handele es sich bei den vorgesehenen Flächen um Nahrungshabitate für den Weißenhorner Storch.

Auch die vorgesehene Erweiterung des Gewerbegebiets Krumbach/Neuburg (Kammel) nach Süden ist aus Sicht des BUND Neu-Ulm nicht vertretbar, weil er überdimensioniert sei. Akzeptabel wäre demnach mit Rücksicht auf die landschaftlichen Verhältnisse maximal eine Größe von drei Hektar. Nach den Vorstellungen der Gemeinden sollten sich ursprünglich auf einer Fläche von rund elf Hektar in den nächsten Jahren südlich von Neuburg neue Firmen ansiedeln. Überdimensioniert sei auch der Ausbau der B10 in Neu-Ulm gewesen.

Probleme rund um die Neubaustrecke Augsburg-Ulm

Zudem ist dem BUND im Kreis Neu-Ulm die geplante Ansiedlung von Industrie in Leipheim westlich der A8 ein Dorn im Auge. Denn die Pläne stünden in Konkurrenz zu einer möglichen neuen Trasse der Bahn-Neubaustrecke Augsburg-Ulm entlang der A8.

Einig sind sich die Naturschützer aus dem Kreis Neu-Ulm und Ulm, dass die Verkehrsinfrastruktur so umgebaut werden muss, dass die Klimaschutzziele von Paris und die Sektorziele des Bundesklimaschutzgesetzes erreicht werden. Der Schienenverkehr spiele eine bedeutende Rolle in der darin festgeschriebenen Einsparung von 36 Prozent CO₂ bis 2030. Doch der Bau neuer Zugstrecken steht auch im Konflikt mit der Natur.

Neubaustrecken der Bahn haben immer den Konflikt Verkehrswende versus Flächenverbrauch inne. Foto: Alexander Kaya

Der BUND aus Neu-Ulm fordert im Abschnitt Leipheim-Günzburg-Neuoffingen, dass auf einen Ausbau der Bestandsstrecke verzichtet wird. Denn damit wären erhebliche ökologische Beeinträchtigungen in verschiedenen Naturschutzgebieten verbunden. Der BUND aus dem Kreis Neu-Ulm spricht sich für einen Neubau von zwei zusätzlichen Gleisen entlang der Autobahn A8 aus. Unantastbar ist aus Sicht des BUND das Naturschutzgebiet Biberhacken, ein wertvoller Flussauenbereich, der auch auf der Gemarkung Unterfahlheim verläuft. Aber gerade hier verläuft eine der möglichen Trassen, die zudem als Favorit des Regionalplans genannt wurde.

Zudem fordert der BUND in der Stellungnahme zur Fortschreibung des Regionalplans eine Elektrifizierung des Bahnverkehrs auch der Stecke Ulm-Weißenhorn. Auf der hochbelasteten Strecke Neu-Ulm-Memmingen wird zudem ein zweigleisiger Ausbau als dringend notwendig angesehen.

BUND beklagt Artensterben

Auch aus Ulm kommt Kritik am Regionalplan. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz kritisierten der BUND, der Schwäbische Albverein und der Naturschutzbund (NABU) den viel zu hohen Flächenverbrauch rund um Ulm. "Es gibt keinen Kuchen mehr, der verteilt werden kann", sagte die regionale NABU-Chefin Sabine Brandt. Bis zum Jahr 2030 sollen gar keine neuen Flächen mehr verbraucht werden. Dieses Ziel müsse im Regionalplan verbindlich verankert werden. Schon jetzt würden immer mehr Arten regional aussterben: von Wildbienen über Libellenarten bis hin zu Erdkröten.

"Es ist ein Appell von uns an die Vernunft", sagte Jana Slave, die Ulmer BUND-Regionalgeschäftsführerin. Ein Appell an die Vernunft, von dem Bernd Kurus-Nägele befürchtet, einen Papiertiger produziert zu haben.

Dass die Diskussion nicht einfach ist, zeigt nicht nur der Konflikt zwischen Verkehrswende und Naturschutz rund um die Trassenführung der Zugstrecke gen Augsburg, wie Slave verdeutlichte. So will etwa der Kranhersteller Liebherr in Ehingen eine Erweiterung des Industriegebiets um 50 Hektar erreichen. Kräne, die für den Aufbau von Windkraftanlagen gebraucht würden.