Landkreis Neu-Ulm/Ulm

18:15 Uhr

Zu Fuß, im Auto oder auf dem Fahrrad: Polizei zeigt Flagge in der Region

Beim Sicherheitstag zeigte die Polizei an vielen Stellen im Landkreis Neu-Ulm sowie in Ulm Präsenz – unter anderem mit Fahrradstreifen an der Donau.

Plus Beim länderübergreifenden Sicherheitstag ist die Polizei mit starken Kräften im Landkreis Neu-Ulm und in Ulm präsent. Worauf es den Beamten vor allem ankommt.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Ob am Weißenhorner Bahnhof, auf der A7 oder an der Donau: An vielen Stellen im Landkreis Neu-Ulm sowie in Ulm ist am Dienstag auffällig viel Polizei unterwegs. Die Kontrollen und Präventionsveranstaltungen sind Teil des länderübergreifenden Sicherheitstags. Beamtinnen und Beamte sind dabei auf der Straße unterwegs, aber auch in Zügen, mit dem Fahrrad oder zu Fuß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen