Umbau bei der Bahn: 2023 wird das Jahr des Weißenhorners

Plus Bis alles fertig ist, vergehen Jahre. Doch gerade werden Verbesserungen auf der Illertalbahn sichtbar, speziell in Senden tut sich viel. Ein Baustellenfahrplan.

Das nächste Jahr wird das Jahr des Weißenhorners. Die rund zehn Kilometer lange Strecke ist 2013 wieder in Dienst genommen worden, sie hat sich bewährt – und sie bekommt einen dichteren Takt. Die Details sollen noch bekannt gemacht werden. Doch schon jetzt ist klar: Die Verbesserungen dürften spürbar werden. Ein Baustellenfahrplan für die Illertalbahn und den Weißenhorner.