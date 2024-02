Landkreis Neu-Ulm

Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Fasten Sie ab und zu? Und wenn ja, wie?

Plus Die Fastenzeit wird von Person zu Person anders gelebt. Wir haben vier Menschen aus dem Landkreis Neu-Ulm gefragt, wie sie es damit halten.

Von Regina Langhans

Für die Christen hat mit dem Aschermittwoch die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern begonnen. Sie dient zur Vorbereitung auf das Fest der Auferstehung Jesu. Der zeitweise Verzicht auf Nahrungsmittel hat auch in anderen Religionen Tradition und gilt darüber hinaus als heilsam für Geist und Körper. Der Fastengedanke wird heute auch im Sinne einer Zurückhaltung bei schlechten Gewohnheiten und größeren Achtsamkeit gegenüber sich selbst verstanden. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Fasten Sie ab und zu im Jahr?

Gilbert Kammerlander aus Illertissen fastet ab und zu nach einer üppigen Mahlzeit. Foto: Regina Langhans

Gilbert Kammerlander aus Illertissen sagt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

