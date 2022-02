Landkreis Neu-Ulm

Umfrage in Neu-Ulm: Was halten Sie von den Corona-Lockerungen?

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund berät über einen Stufenplan für Corona-Lockerungen. Was stehen Menschen in Neu-Ulm dazu?

Plus Bis 20. März sollen die Corona-Einschränkungen in Schritten aufgehoben werden. Zu früh, zu spät oder gerade rechtzeitig? Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört.

Von Andreas Brücken

Bund und Länder haben sich auf die Lockerung der Corona-Beschränkungen in Schritten bis 20. März verständigt. Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einigten sich auf einen Dreistufenplan, der die Einschränkungen nach und nach zurückfahren soll. Welche Erwartungen habe Sie an dieses Datum oder kommen die Lockerungen gar zu früh?

