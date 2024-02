Unmut über Schuleingangsuntersuchung: So erklärt das Amt das neue Vorgehen

Plus Für Schuleingangsuntersuchungen müssen Eltern mit ihren Kindern neuerdings ins Gesundheitsamt nach Neu-Ulm. Eltern reagieren verärgert. Das Landratsamt bezieht Stellung.

Bei Eltern im Kreis Neu-Ulm macht sich Unmut über die Neugestaltung der Schuleingangsuntersuchung (SEU) breit. Bislang kam immer ein Vertreter des Gesundheitsamtes in die Kindertagesstätten, um Vorschulkinder auf ihre Schultauglichkeit zu prüfen. Jetzt soll ohne jegliche Vorwarnung das System umgestellt worden sein: Eltern sollen nun mit ihren Kindern in die Behörde nach Neu-Ulm kommen. Vor allem im Landkreis-Süden ist das Unverständnis groß. Die Kreisverwaltung sieht hingegen "keinerlei Nachteile".

Ein Bürgermeister aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm, der namentlich nicht genannt werden möchte, meldete sich am Donnerstag bei unserer Redaktion. Unter Amtskollegen habe man sich abgesprochen und bereits kanalisiert ans Landratsamt gewandt. Doch eine Rückmeldung soll es bislang nicht gegeben haben. "Die Eltern sind angefressen", sagt er. Doch nicht nur die Folgen stoßen bei Bürgermeistern offenbar sauer auf. Es sei über ihre Köpfe hinweg entschieden worden, so der Vorwurf. Eine Erläuterung der Beweggründe fehle komplett. "Das kann nicht sein. Das ist ein No-Go."