Unternehmen im Kreis Neu-Ulm sehen trübere Aussichten – und eigene Fehler

Plus Mehr Firmen im Kreis Neu-Ulm fürchten eine wirtschaftliche Verschlechterung. Auch der Arbeitskräftemangel bereitet Sorgen. Welche Ansätze helfen könnten.

Die Aussichten werden trüber. Die Zuversicht der Unternehmen im Landkreis Neu-Ulm hat im Vergleich zum Jahresbeginn deutlich abgenommen. Beschäftigte müssen sich deswegen aber wohl keine Sorgen machen. Firmenchef Gerd Stiefel räumt ein: In manchen Branchen sei geschlafen worden. Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten.