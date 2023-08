Unwetter im Raum Ulm: Landwirt rettet Frau und Kinder mit Traktor aus Auto

Brand nach Blitzeinschlag, Zugausfälle, vollgelaufene Keller: Ein Unwetter hat in und rund um den Landkreis Neu-Ulm Spuren hinterlassen. Eine erste Bilanz.

Ein Unwetter ist am Donnerstagnachmittag (17.8.23) über den Landkreis Neu-Ulm und die Region hinweggezogen. Auf der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg kam es wohl wegen umgestürzter Bäume im Raum Dinkelscherben zu Zugausfällen und Verspätungen. In Pleß im Unterallgäu kam es nach einem Blitzeinschlag zu einem Hausbrand. Auch im Alb-Donau-Kreis schlugen Blitze ein, gebrannt hat es hier jedoch nicht.

In Altenstadt-Illereichen war eine Unterführung überflutet. Ein Fahrzeug war dort gegen 17.30 Uhr stecken geblieben. Kräfte der Feuerwehr und Wasserwacht wurden alarmiert. Die Wasserwacht aber machte nach eigenen Angaben auf ihrer Facebook-Seite wieder kehrt, nachdem die im Auto eingeschlossenen Personen zwischenzeitlich schon gerettet werden konnten.

Auto bleibt in Altenstadt stecken: Frau und zwei Kleinkindern im Fahrzeug eingeschlossen

Es handelte sich bei den Personen um eine Frau mit zwei kleineren Kindern. Ein Landwirt rettete sie aus dem Auto. Mit einem Traktor war er nach Angaben der Wasserwacht zum Auto hingefahren und lud die drei Personen auf. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut, kamen aber wohl mit dem Schrecken davon. Das Wasser war bereits ins Auto eingedrungen.

Laut einem Sprecher der Integrierten Leitstelle Donau-Iller am Abend (Stand: 18.30 Uhr) kam es über den gesamten Landkreis Neu-Ulm verteilt zu mehreren Einsätzen für die Feuerwehr wegen vollgelaufener Keller und vereinzelt überschwemmter Straßen. Zu Verletzten ist bislang nichts bekannt. Einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sind keine größeren Fälle bekannt, bei denen Beamte hätten eingreifen müssen.

Die Feuerwehr Oberelchingen berichtet bei Facebook nach dem Unwetter, das demnach gegen 16 Uhr hereinbrach, von insgesamt sechs Einsätzen im Ortsgebiet, davon überwiegend überflutete Straßen und voll gelaufene Keller. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser ab und halfen bei den Aufräumarbeiten.

Blitz schlägt in Heroldstatt in Wohnhaus ein

Der Blitzeinschlag im Alb-Donau-Kreis war nach Polizeiangaben bereits gegen 15.18 Uhr in Heroldstatt. Betroffen war ein Wohnhaus in der Weidenstraße im Ortsteil Ennabeuren. Zeugen hätten anschließend Rauch beobachtet. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Etwa zehn Minuten später schlug ein weiterer Blitz in ein Wohnhaus im Holunderweg ein. Dort erlitt eine Bewohnerin einen Schock. In beiden Fällen gab die Feuerwehr etwas später Entwarnung. An den Gebäuden sei es zu keinem Brand gekommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor Unwettern gewarnt. In der Nacht zum Freitag klingen die Gewitter in Bayern langsam ab. Spätestens am Morgen ist es dann meist trocken. Nachdem sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben, scheint die Sonne. Ab Mittag ziehen im Osten insbesondere im Bergland zahlreiche Quellwolken und vereinzelte Gewitter auf. Mit 33 Grad wird es am Main am wärmsten. (krom mit dpa)