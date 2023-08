Unwetterwarnung für den Raum Ulm: Auch Hagel wird heute erwartet

Für den heutigen Sonntagnachmittag liegt eine Unwetterwarnung für die Region rund um Ulm vor. Beim Gewitter kann es zu Starkregen und auch Hagel kommen.

Im Raum Ulm und Neu-Ulm grummelt es an diesem Sonntag (13.8.23) schon seit geraumer Zeit. Der Himmel ist mancherorts bereits mit dunklen Wolken bedeckt. Nun liegt für Ulm und den Landkreis Neu-Ulm auch eine offizielle Warnung vor Unwettern seitens des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor.

Demnach sollen in der Zeit zwischen 15.30 und 16.30 Uhr Gewitter auftreten. Dabei könne es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 90 km/h geben. Auch Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter seien laut DWD möglich. Es könne dadurch zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen kommen.

26 Bilder Erneut heftiges Unwetter mit Hagelschauer: Fotos zeigen Ausmaß der Schäden Foto: Alexander Kaya

Mitte Juli hat Hagel im Landkreis Neu-Ulm schwere Schäden angerichtet. Besonders betroffen waren immer mal wieder die Gegenden Elchingen und Senden. Aber auch in Pfuhl und Burlafingen hatte das Unwetter damals seine Spuren hinterlassen. (AZ/krom)

