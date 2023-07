Unwetterwarnung für Raum Ulm: Fünf Zentimeter große Hagelkörner möglich

Für den Raum Ulm und den Kreis Neu-Ulm liegt für heute eine aktuelle Unwetterwarnung vor. Es könnte - wieder einmal - zu tischtennisballgroßem Hagel kommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell für den Raum Ulm und den Kreis Neu-Ulm vor Unwettern am heutigen Dienstag (11.7.23). Am späten Nachmittag und am Abend sollen sich von Westen her teils schwere Gewitter bilden.

Es soll zu schweren Sturmböen bis 100 km/h, heftigem Starkregen um 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie zu Hagel mit einer Körnergröße um vier Zentimeter kommen. Bei besonders schweren Entwicklungen könnte das Ausmaß wohl noch heftiger ausfallen.

Unwetterwarnung für den Raum Neu-Ulm: Vereinzelt tischtennisballgroßer Hagel möglich

Vereinzelt und lokal eng könnten dann Orkanböen um 120 km/h, extrem heftiger Starkregen über 40 Liter pro Quadratmeter sowie Hagelkörner mit einer Größe von um die fünf Zentimeter nicht ganz ausgeschlossen werden. Das wäre dann Körner größer als ein Tischtennisball. In der ersten Nachthälfte sollen die Gewitter ostwärts abziehen und dabei an Intensität verlieren.

20 Bilder Unwetter im Kreis Neu-Ulm: Hagel verwandelt Region in Schneelandschaft

Tischtennisballgroßen Hagel hatte es vor drei Wochen im Kreis Neu-Ulm schon einmal gegeben. Damals, am Abend des 22. Juni, war vor allem der Raum Elchingen betroffen. Die Feuerwehr musste ausrücken. Anfang Mai hatte den Landkreis Neu-Ulm ein weiterer gewaltiger Hagelschauer getroffen. Damals fielen vor allem in und rund um Senden tischtennisballgroße Hagelkörner vom Himmel. (AZ/krom)