Vöhringer klagt über Fluglärm durch Kampfjets: So äußert sich die Bundeswehr

In den vergangenen Wochen sei es „krass“ gewesen, meint ein Mann aus Vöhringen, der anonym bleiben will. Vor zwei Jahren sei es am Himmel über dem Landkreis Neu-Ulm noch ruhiger gewesen. „Mir fällt das auf“, sagt er. Vor allem deshalb, weil sein Hund immer zusammenzucke. Und die wüssten ja schließlich nicht, woher der Krach kommt. Das Geräusch von vergangenem Donnerstag beschreibt er als „Brummen“ und vermutet daher „eher einen Jet“. Jüngst sei sogar nachts geflogen worden, meint er. Weil er davon überzeugt ist, dass er von den zuständigen Behörden keine Antwort erhalten wird, wandte er sich an unsere Redaktion. Inzwischen liegt eine Rückmeldung aus dem Luftfahrtamt der Bundeswehr vor.

