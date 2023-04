Vogelgrippe am Plessenteich: Behörden kündigen Aufstallungspflicht an

Am Plessenteich und am Ludwigsfelder Baggersee wurden mit der Geflügelpest infizierte Vögel aufgefunden. Für kommende Woche wird nun die Aufstallungspflicht angekündigt.

Knapp 500 Möwen sind in Folge einer Geflügelpest-Infektion bereits gestorben. Seit vergangenen Freitag werden am Plessenteich nahe dem Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen täglich weitere verendete Tiere eingesammelt. Auch am Ludwigsfelder Baggersee wurden tote Tiere gefunden. Zunächst hatte das Veterinäramt von weiteren Maßnahmen gesehen. Am Freitag teilt das Landratsamt Neu-Ulm mit, dass nun eine "risikoorientierte Aufstallungspflicht" geplant ist.

Jene Pflicht soll voraussichtlich Anfang kommenden Woche angeordnet werden und in Kraft treten. Aktuell stehe noch die Viruseinstufung und Analyse des nationalen Referenzlabors Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) aus. Erst wenn die Bestätigung des FLI vorliegt, könnten weitere Maßnahmen angeordnet werden und in Kraft treten, heißt es. Die Planungen des Veterinäramts hierfür sehen derzeit Folgendes vor:

Risikoorientierte Aufstallungspflicht voraussichtlich ab der KW 17. Aufstallungspflicht bedeutet, dass alle Nutztiere in ihren Ställen bleiben müssen, um eine Ansteckung mit dem Virus zu verhindern.

zu verhindern. Die Aufstallungspflicht wird in einem Radius von voraussichtlich fünf Kilometern um den Plessenteich sowie den Ludwigsfelder Baggersee (beides Stadt Neu-Ulm ) erlassen.

sowie den (beides Stadt ) erlassen. Des Weiteren soll die Aufstallungspflicht im Bereich von Fließgewässern und stehenden Gewässern in einem Radius von 500 Metern gelten. Voraussetzung für die stehenden Gewässer ist, dass diese größer als fünf Hektar sind.

Die Aufstallungspflicht konzentriere sich nach aktuellem Stand auf die momentanen Hotspots Plessenteich und Ludwigsfelder Baggersee. Wenngleich es mittlerweile auch vereinzelte Funde an der Donau in Neu-Ulm gegeben habe. Die im unmittelbaren Umfeld betroffenen Geflügelhalter habe der Veterinärdienst bereits Mitte dieser Woche informiert und die erforderlichen Maßnahmen besprochen.

Ansteckung bei Menschen bisher in Deutschland nicht bekannt

Das Landratsamt macht in seiner Mitteilung erneut darauf aufmerksam, dass eine Ansteckung des Menschen mit dem derzeit kursierenden Geflügelpestviren vom Subtyp H5N1 in Deutschland bislang nicht bekannt sei. Für eine mögliche Übertragung sei mindestens der intensive direkte Kontakt mit infiziertem Geflügel beziehungsweise dessen virushaltigen Ausscheidungen erforderlich.

Das gilt es aktuell im Landkreis Neu-Ulm zu beachten:

Aufgefundene tote Wildvögel sollten nicht berührt und dem Veterinärdienst Neu-Ulm telefonisch unter der Telefonnummer 0731/7040-70106 oder per E-Mail an veterinaerdienst@lra.neu-ulm.de gemeldet werden. Tote Singvögel müssen dem Veterinärdienst nicht gemeldet werden. Hunde und Katzen müssen von toten Vögeln ferngehalten werden.

telefonisch unter der Telefonnummer 0731/7040-70106 oder per E-Mail an veterinaerdienst@lra.neu-ulm.de gemeldet werden. Tote Singvögel müssen dem Veterinärdienst nicht gemeldet werden. Hunde und Katzen müssen von toten Vögeln ferngehalten werden. Alle bisher nicht gemeldeten Geflügelhaltungen – auch Kleinsthaltungen – sind dem Veterinärdienst unter Angabe von Namen, Anschrift, Anzahl und Standort der gehaltenen Tiere sowie Haltung in Freiland – oder Stallhaltung – unverzüglich über das Formular "Anzeige einer Tierhaltung" auf der Homepage des Landkreises Neu-Ulm unter www.landkreis-nu.de/Gefluegelpest zu melden. Telefonnummer 0731/7040-70106, E-Mail veterinaerdienst@lra.neu-ulm.de.

unter www.landkreis-nu.de/Gefluegelpest zu melden. Telefonnummer 0731/7040-70106, E-Mail veterinaerdienst@lra.neu-ulm.de. Geflügelhalter müssen ihre Tiere durch strikte Einhaltung der bereits angeordneten Biosicherheitsmaßnahmen schützen. Die aktuell gültige Allgemeinverfügung vom 25.11.2022 kann auf der Internetseite des Veterinärdienstes Neu-Ulm eingesehen werden unter www.landkreis-nu.de/Gefluegelpest.

eingesehen werden unter www.landkreis-nu.de/Gefluegelpest. Wichtig sind Vermeidung von direktem und indirektem Kontakt über Futter, Einstreu, Wasser, Stallkleidung mit Wildvögeln und deren Ausscheidungen. Treten gehäufte Todesfälle (innerhalb von 24 Stunden mindestens drei Tiere oder mehr als zwei Prozent des Bestands) bei Geflügel auf oder nimmt die übliche Legeleistung ab, muss das Vorliegen einer Infektion unverzüglich durch einen Tierarzt abgeklärt werden.

(innerhalb von 24 Stunden mindestens drei Tiere oder mehr als zwei Prozent des Bestands) bei Geflügel auf oder nimmt die übliche Legeleistung ab, muss das Vorliegen einer Infektion unverzüglich durch einen Tierarzt abgeklärt werden. Ergänzend empfiehlt der Veterinärdienst dringend, unverzüglich sämtliches Geflügel in geschlossenen Ställen oder mindestens in überdachten dreiseitig geschlossenen Volieren aufzustallen, sodass die Tiere bzw. angebotenes Tränkwasser und Futter keinesfalls mit Ausscheidungen von infizierten Tieren in Kontakt kommen können. (AZ)

