Vorerst kein Engpass bei Impfstoffen im Landkreis Neu-Ulm

Plus Weil es weniger Dosen von Biontech gibt, als erwartet, muss aber auf Moderna ausgewichen werden. Werden deswegen Termine abgesagt?

Gibt es genügend Impfstoff im Landkreis? Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) hatte am Dienstagabend verkündet, dass die Bestände geringer seien, als angenommen. Zumindest kurzfristig scheint sich im Landkreis Neu-Ulm kein Engpass aufzutun.