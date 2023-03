VR-Bank hält auch in stürmischen Zeiten den Kurs

Plus Die drittgrößte Genossenschaftsbank im Regierungsbezirk freut sich über eine regionale Wirtschaft, die auch in Krisenzeiten investiert.

In Weißenhorn zählt Wolfgang Seel, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Neu-Ulm, auf, was eigentlich schlechte Laune macht: Angriffskrieg von Russland, Inflation, Energiekrise, Klimawandel und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Doch der Bank, die ihren stabil gut 33.160 Mitgliedern gehört, kann auch diese Häufung an Krisen die Bilanz nicht verhageln: "Wir sind zufrieden."

"Megathema" der VR-Bank Neu-Ulm ist Nachhaltigkeit

Die VR-Bank Neu-Ulm hat das Geschäftsjahr 2022 trotz dieser Herausforderungen gemeistert. Die Genossenschaftsbank konnte bei Bilanzsumme, Kundeneinlagen und ausgereichten Krediten erneut zulegen. Das Thema Inflation wird sich aus Sicht von Seel bis 2024 auch durch richtige Entscheidungen der Europäischen Zentralbank bis im kommenden Jahr erliegt haben. Das "Megathema" bleibe die Nachhaltigkeit. Die Dekarbonisierung, die Abkehr von fossilen Brennstoffen, werde eine Mammutaufgabe nicht nur für die regionale Wirtschaft in den kommenden Monaten. Andere Krisen hätte die regional sehr widerstandsfähige Wirtschaft außerordentlich gut weggesteckt. Kreditausfälle seien trotz steigender Preise "kein Thema" gewesen.

Das Geschäftsjahr 2022 der VR-Bank Neu-Ulm in Zahlen 1 / 2 Zurück Vorwärts Bilanzsumme 2,288 Milliarden Euro (+ 6,1 Prozent) Kundeneinlagen 1,785 Mrd. Euro (+ 5,4 Prozent) Kredite 1,675 Mrd. Euro (+ 6,2 Prozent) Betreutes Kundenvolumen 5,034 Mrd. Euro (+ 4,4 Prozent)

Mitarbeitende 306 (-16 durch natürliche Fluktuation) Geschäftsstellen 14 (konstant) Mitglieder 33.159 (+100) Spenden 173.400 Euro

Das Kreditgeschäft im gewerblichen Bereich habe sich mit einem Volumen von 216,6 Millionen Euro auf hohem Niveau etabliert (Vorjahr: 227,1 Millionen Euro). Daraus liest Seel, dass die Firmen der Region sich nicht von grassierenden Rezessionsängsten von ihren Investitionen abhalten lassen.

Bauprojekte in Burlafingen und Pfaffenhofen

Privathaushalten würden allerdings deutlich zurückhaltender in ihre eigenen vier Wände investieren. Die Kredite für den privaten Wohnungsbau lagen bei insgesamt 214,3 Millionen Euro (Vorjahr: 258,1 Millionen Euro). Der allgemeine Rückgang sei auf das zweite Halbjahr zurückzuführen, in dem sich die Nachfrage abschwächte. Insgesamt konnte die VR-Bank Neu-Ulm vergangenes Jahr 922 Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg ins neue Eigenheim begleiten.

Wie Vorstand Steffen Fromm betont, ist dies allerdings eine "gute Entwicklung", die in der Abkehr von der Nullzins-Politik begründet liege. Fromm spricht von einem "normalen, gesunden Markt". Als die VR-Bank etwa 2019 in Vöhringen Wohnungen auf den Markt brachte, seien die in acht Wochen verkauft gewesen. Fromm habe mehr verteilt, denn verkauft.

Derzeit realisiert die VR-Bank zwei große Bauprojekte in der Region: In Burlafingen werden bis Herbst 2024 insgesamt 17 Wohnungen für alle Altersgruppen hinweg sowie eine zeitgemäße Geschäftsstelle gebaut.

Wolfgang Seel (rechts), Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Neu-Ulm, die am Donnerstag die vorläufigen Bilanz- und Geschäftszahlen des Jahres 2022 im Rahmen ihres Bilanz-Pressegesprächs vorstellte, und der für das Kundengeschäft verantwortliche Vorstand Steffen Fromm. Foto: VR-Bank Neu-Ulm

In Pfaffenhofen wird bis Ende des kommenden Jahres neuer Wohnraum mit 29 Einheiten entstehen. In Pfaffenhofen wurde bereits mit dem Verkauf gestartet. Mit dem Slogan "Natur-Wohnraum am Flüsschen" wird die aus drei Gebäuden bestehende Wohnanlage mitten im Ort direkt an der Roth beworben. Und es gebe noch welche, weil sich die Menschen einen Kauf – wie vor der Nullzins-Politik – gut überlegen würden.

Große Änderungen stehen auf den ersten Blick bei der VR-Bank nicht an: Weder gebe es Überlegungen in Hinsicht einer Fusion, noch würden aktuell Schließungen von Geschäftsstellen auf der Tagesordnung stehen. Die VR-Bank möchte den Spagat traditioneller Kunden, die ihre Bankgeschäfte gerne persönlich machen, und jungen Leuten, die am liebsten nie eine Bankfiliale betreten, immer besser meistern. Das Pilotprojekt am Standort in Ludwigsfeld, eine Art Hybrid der zwei Welten, sei sehr erfolgreich angenommen worden, so Seel.

In einer Art Videokabine gibt es hier Serviceberatung in Echtzeit per Bildschirm. Der Trend ist klar: Kunden werden immer digitaler und wollen einfache Bankdienstleistungen schnell und bequem – am liebsten rund um die Uhr. Als eine Konsequenz hat die VR-Bank auch ihre Servicezeiten in Neu-Ulm ausgeweitet: Das Kunden-Dialog-Center ist montags bis freitags jeweils von 8 bis 18.00 Uhr sowohl für videobasierte als auch für telefonische Beratungen zu erreichen.

Die Hälfte der 70.000 Konten würden derzeit online geführt. Tendenz steigend, genauso wie die Zugriffszahlen: 425.000 Mal pro Monat würden das Online-Banking-Portal aufgerufen.