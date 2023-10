Wahlanalyse: Klarer Sieger – schaffen es Probst und Schmid über die Liste?

Plus CSU-Kandidat Thorsten Freudenberger zieht mit deutlichem Ergebnis in den Landtag ein. Die Grünen verlieren, die AfD legt zu. Unsere Analyse zur Wahl im Kreis Neu-Ulm.

Thorsten Freudenberger ( CSU) wird neuer Landtagsabgeordneter im Stimmkreis Neu-Ulm. Er errang mit einem klaren Sieg das Direktmandat und wird damit Nachfolger von Beate Merk (CSU), die nicht mehr zur Wahl antrat. Das Ergebnis des Landrats liegt deutlich über dem der CSU in Bayern. Die Grünen mussten hingegen erhebliche Stimmeneinbußen hinnehmen. Ob Julia Probst es trotz ihres guten Listenplatzes in den Landtag schafft, war bis Redaktionsschluss unklar. Gute Chancen konnte sich Franz Schmid ( AfD) ausrechnen, dessen Partei stark zulegte.

Der bisherige Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger gewinnt als Direktkandidat der CSU den Stimmkreis Neu-Ulm deutlich und zieht in den Landtag ein. Was er zum Ergebnis sagt.

Um 21.17 Uhr lag das vorläufige Wahlergebnis vor. Auf Thorsten Freudenberger entfielen demnach 43,7 Prozent der Erststimmen. Zum Vergleich: Beate Merk hatte vor fünf Jahren 34,9 Prozent geholt. Zweitstärkste Kraft ist die AfD mit 17,7 Prozent. Julia Probst bekam 12,7 Prozent, Roland Prießnitz (FW) 9,0. SPD-Kandidat Daniel Fürst blieb mit 8,7 Prozent unter der Zehn-Prozent-Marke. Auf die FDP entfielen 2,2 Prozent der Erststimmen, auf die Linke 1,2 und auf die sonstigen Parteien 4,8. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,1 Prozent, zwei Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren.