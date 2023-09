Wahlen: Herr Pressl, was macht eigentlich so ein Bezirksrat?

Gut drei Jahrzehnte lang war Herbert Pressl im Bezirkstag aktiv und hat viel bewegt. Jetzt tritt er ab und erklärt, warum dieses Mandat so wichtig ist.

Nach all den Jahren – 29 sind es genau – ist Herbert Pressl zwar stolz auf vieles, das er erreicht hat, aber in ihm hat sich auch ein gewisser Frust breitgemacht: Er sitzt und arbeitet nun schon so lange im schwäbischen Bezirkstag, doch "was der Bezirk alles macht, dafür fehlt bei vielen Menschen immer noch das Bewusstsein". Alle fünf Jahre fällt es vielen wieder ein, dass es da neben dem Landtag noch etwas gibt - wenn eben jener Bezirkstag neu gewählt werden muss. Der Name von Herbert Pressl steht dann nach knapp drei Jahrzehnten nicht mehr auf dem Stimmzettel. Er tritt nicht mehr an und überlässt im Alter von 70 Jahren das Feld Jüngeren. Sein Blick zurück ist nicht immer ganz frei von Zorn.

Herbert Pressl ist in der CSU ein Polit-Haudegen

Das liegt natürlich auch ein Stück weit in der Persönlichkeit von Herbert Pressl begründet, der in seinem Leben noch nie ein Kuschelpolitiker war, sondern sich auch gerne mal aufgeregt hat. Im Laufe der Jahre wurde er zu einem echten Polit-Haudegen. In seiner Partei, der CSU, haben sie deshalb auch schon mal versucht, ihn loszuwerden und jemand anderen in den Bezirkstag zu schicken. Das hat aber nicht funktioniert, denn Pressl kann kämpfen: "Ich war immer einer, der seine Überzeugung vertreten hat, ich habe niemandem nach dem Mund geredet. Das haben halt nicht immer alle gemocht." Deshalb spricht er, was seine Person angeht, auch von einer "gewissen Unbeliebtheit" innerhalb der Partei. Allerdings sei er aber durch das, was er erreicht habe, dann doch immer wieder zufrieden gewesen. Wer aber nur nach Beliebtheitspreisen schielt, der bekommt am Ende vielleicht Zuneigung, aber nicht das, das er eigentlich erreichen will. Herbert Pressl hat mit der ihm eigenen Bissigkeit und Hartnäckigkeit einiges erreicht.

Zunächst etwas zu seinem Werdegang: Der Vöhringer Herbert Pressl hatte 1979 beim Landratsamt Neu-Ulm seine Beamtenkarriere in der öffentlichen Verwaltung gestartet, die er aber nicht in einer stillen Schreibstube abgesessen hat. Er arbeitet auch für die Stadt Ulm, leitete die Geschäfte der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen und war schließlich acht Jahre lang Bürgermeister von Kirchberg. Doch vor allem war er CSU-Politiker, von seinen Anfangstagen in der Jungen Union bis jetzt. Drei Jahrzehnte lang diente er als Stellvertreter diversen Kreisvorsitzenden: "Das war eine sehr befriedigende und fruchtbare Zeit."

Herbert Pressl wollte nie in den bayerischen Landtag

Weitergehende Ambitionen habe er nie gehabt, beteuert er. In den Landtag oder gar den Bundestag habe er nie gewollt. Seine Ebene war das Kommunale, weil man da eben näher dran sei an den Menschen. "Als Bezirksrat ist man vor Ort und hat den direkten Kontakt", sagt Pressl. München oder Berlin? "Das wäre für mich nichts gewesen." Er sah sich mehr als Kümmerer in der Heimat. Dass man als Vertreter dieses Gremiums tatsächlich sehr nah dran ist, liegt vor allem an den Aufgaben dieses kommunalen Konstrukts, das es so nur in Bayern gibt. Der Bezirkstag ist eine vom Volk direkt gewählte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Er entscheidet in allen Belangen, die zu den Aufgaben eines Bezirks - im Freistaat gibt es sieben davon - gehören. Das sind grundsätzlich solche, welche die organisatorischen und/oder finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden, Landkreise und kreisfreien Städte überschreiten. Dazu gehören Themen wie Umwelt, Bildung und vor allem Kultur und Soziales. Die überörtliche Sozialhilfe ist tatsächlich die größte Aufgabe eines Bezirks. Dazu gehören unter anderem Hilfe zur Pflege, Leistungen für Menschen mit Behinderungen oder die Gesamtverantwortung für die psychiatrische Versorgung. Verkürzt ließe sich das so formulieren: Der Bezirk kümmert sich um die geistige Gesundheit. Im Stimmkreis Neu-Ulm unterstützt er etwa die Lebenshilfe Donau-Iller oder das Diakonische Werk Neu-Ulm.

Der Bezirk fördert eine Menge Kultur im Landkreis Neu-Ulm

Kulturell fördert der Bezirk hier eine ganze Menge. Dazu gehören etwa das Bildungszentrum in Roggenburg, das Bienenmuseum Illertissen, das Diademus-Festival in Roggenburg, das Festival Junge Künstler in Illertissen oder Weißenhorn Klassik. Geld gibt es auch für schwäbische Trachten oder etwa für Kirchensanierungen. Die Elchinger Musiktage, das jüngste kulturelle Baby im Landkreis, haben Herbert Pressl viel zu verdanken: Er besorgte über seine guten Beziehungen Fördergelder, ohne die es das Festival nie gegeben hätte. Pressl wusste, wo es was zu holen gab. Kultur liegt ihm ohnehin am Herzen: Er spielt seit Jahrzehnten die Kirchenorgel bei Gottesdiensten in Illerberg, spielt darüber hinaus Klavier, Saxofon und Akkordeon. Gerade weil der Bezirk in so vielfältiger Weise aktiv ist, ärgert es Herbert Pressl, wenn so wenige Menschen davon wissen: "Der Bezirk hat ein Wahrnehmungsproblem."

Er selber will nun kürzertreten, denn durch die Arbeit sei schon viel Privatleben auf der Strecke geblieben. Doch wer ihn kennt, weiß, dass das mit dem Kürzertreten vermutlich nur leidlich funktionieren könnte.

Info: Bei der Wahl zum Bezirkstag treten im Stimmkreis Neu-Ulm folgende Kandidatinnen und Kandidaten an:

Katja Ölberger ( CSU ), Senden, Verwaltungsfachangestellte, Kreisrätin

), Senden, Verwaltungsfachangestellte, Kreisrätin Leila Bagci ( Bündnis 90/Die Grünen ), Senden, Studentin

( ), Senden, Studentin Jürgen Bischof ( Freie Wähler ), Weißenhorn , Professor, Kreisrat, Stadtrat

( ), , Professor, Kreisrat, Stadtrat Marcel Patzke ( AfD ), Elchingen , Werkstoffprüfer

( ), , Werkstoffprüfer Maren Bachmann ( SPD ), Senden, Diplom-Betriebswirtin

( ), Senden, Diplom-Betriebswirtin Anna Eberwein ( FDP ), Senden, Gesundheits- und Krankenpflegerin

( ), Senden, Gesundheits- und Krankenpflegerin Heike Benz ( Die Linke ), Buch, Busfahrerin

( ), Buch, Busfahrerin Joshua Neumeyer ( Bayernpartei ), Weißenhorn , Bäcker

( ), , Bäcker Susanne Angelika Kuderna-Demuth ( ÖDP ), Weißenhorn , Büromanagerin, Stadträtin

( ), , Büromanagerin, Stadträtin Irmgard Ulmeier (Tierschutzpartei), Neu-Ulm , Angestellte

, Angestellte Susanne Stachon (V-Partei 3 ), Osterberg , Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin

(V-Partei ), , Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin Brigitte Tina (Die Basis), Senden, Rentnerin.