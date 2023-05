Landkreis Neu-Ulm

Warum der Wirtschaft im Kreis Neu-Ulm das Abstellgleis droht

Plus Auf den ersten Blick ermutigen die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage. Unternehmer wie der Neu-Ulmer Gerd Stiefel erkennen jedoch auch beträchtliche Risiken am Horizont.

Von Oliver Helmstädter

250 Beschäftigte hat das Unternehmen von Gerd Stiefel, ein hoch spezialisierter Hersteller von Hydraulik- und Pneumatikkomponenten. Damit ist die Firma groß genug, um den größten Bedrohungen für Betriebe in der Region begegnen zu können: Das sind der Fachkräftemangel und die Anforderungen überbordender Bürokratie. Andere, so befürchtet der Neu-Ulmer, könnten unter die Räder geraten.

Im Kreis Neu-Ulm bedroht der Fachkräftemangel insbesondere kleinere Firmen

So schilderte es zumindest der Unternehmenschef Stiefel bei der Vorstellung der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für den Kreis Neu-Ulm. "Es ist nicht so schlimm gekommen, es ist ein Silberstreif am Horizont zu sehen", sagt der Unternehmer rund um die Befürchtungen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg. Doch Stiefel, der auch IHK-Regionalvorsitzender ist, denkt weiter. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise seien zwar immer noch für 65 Prozent der Firmen im Kreis Neu-Ulm ein Problem. Doch aus Sicht von Stiefel keines, das die Existenz ganzer Unternehmen nachhaltig bedrohe. Ganz im Gegensatz zum Fachkräftemangel, den er lieber Arbeits- und Fachkräftemangel nennt, weil auch ungelernte Arbeitskräfte immer knapper werden würden.

