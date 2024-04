Landkreis Neu-Ulm

19:00 Uhr

Warum sich Vereine im Kreis Neu-Ulm so schwertun, Führungspersonal zu finden

Plus Viele Menschen wollen sich engagieren, aber immer weniger übernehmen tatsächlich Verantwortung. Dabei wäre das gar nicht so schwer, meint die Leiterin der Freiwilligenagentur des Landkreises. Sie gibt Hilfestellung.

Von Ronald Hinzpeter

Ist das Vereinsleben in Gefahr? Immer weniger Menschen wollen Verantwortung übernehmen, zu den Versammlungen kommen immer weniger Mitglieder, Organisationen überaltern oder müssen sich auflösen. "Dabei ist das Vereinswesen volkswirtschaftlich unbezahlbar und unverzichtbar", sagt Ulrike Spieß. Sie ist Diplompädagogin und Leiterin der Freiwilligenagentur "Hand in Hand" des Landkreises Neu-Ulm. Die war früher beim Landratsamt angedockt, doch seit zwei Jahren wird sie im offiziellen Auftrag der Kreisverwaltung von den Maltesern betrieben. Sie kümmert sich um das Engagement von Freiwilligen im ländlichen Raum, denn die Stadt Neu-Ulm betreibt eine eigene Ehrenamtsbörse. Trotz aller akuter Probleme findet es Ulrike Spies verblüffend, "wie gut das im ländlichen Raum noch funktioniert. Was da bei Veranstaltungen gewuppt wird, finde ich toll." Dennoch benötigen viele Organisationen Unterstützung, vor allem bei der Suche nach Leuten, die tatsächlich Verantwortung übernehmen wollen. Davor scheuen viele zurück.

Die Deutschen engagieren sich gerne, übernehmen aber nicht mehr so gerne Verantwortung

Das lässt sich sogar in Zahlen ausdrücken, die dem sogenannten Freiwilligensurvey entstammen. Das ist eine repräsentative Befragung, deren Daten alle fünf Jahre erhoben werden. Die letzten Ergebnisse stammen von 2019, die für dieses Jahr stehen noch nicht zur Verfügung. Demnach engagieren sich knapp 40 Prozent der Deutschen in einem Ehrenamt. Vor 20 Jahren lag dieser Wert nur bei 30 Prozent und blieb rund ein Jahrzehnt in etwa gleich. Seit 2014 hat er einen Sprung in Richtung 40-Prozent-Marke gemacht. Doch während sich eine wachsende Zahl von Menschen engagiert, wollen aber immer weniger Verantwortung übernehmen. 1999 hatten 36,8 Prozent der freiwillig Engagierten eine Leitungs- oder Vorstandsfunktion inne, 2019 sind es nur noch 26,3 Prozent.

