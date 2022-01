Was die Neu-Ulmer Landkreismuseen im Jahr 2022 planen

Plus Von den Vätern der Micky Maus bis zur Neu-Ulmer Landkreis-Geschichte: Franziska Honer blickt voraus, was die Museen des Landkreises 2022 bieten.

Unzufrieden klingt anders: "Das letzte Jahr hat gezeigt, dass für uns viel möglich ist, trotz Pandemie", sagt Franziska Honer. Sie leitet die Museen des Landkreises Neu-Ulm, und blickt noch einmal zurück, auf das Jahr 2021. Mit Festlaune und fest im Glauben: Im Kloster Roggenburg feierten die Prämonstratenser-Mönche 900 Jahre Ordens-Geschichte, mit Sonderausstellung im Museum und Festgottesdienst. Tiefe Einblicke: Mit Hightech-Geräten haben Forscher im Juni 2021 den Boden des Archäologischen Parks in Kellmünz durchleuchtet - und brachten neue Bilder ans Tageslicht, von Spuren des spätrömischen Kastells, die unter der Erde schlummern. Unverfroren: Im Kunstmuseum Oberfahlheim lockt noch bis zum 6. Februar die Winter-Ausstellung rund um das Phänomen Schneemann - "Geschichte(n) eines Winterhelden". Geht es nach Honer, soll auch das neue Jahr mit so viel Schwung ins Rollen kommen. Auch wenn Corona nicht locker lässt, vielleicht ist im dritten Pandemie-Jahr doch sogar noch mehr möglich? Honer blickt voraus auf die Pläne, Ausstellungen und Angebote der vier Landkreis-Museen - von Neu-Ulm bis Illertissen, im Jahr 2022.