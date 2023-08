Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Was macht das Osterbachtal in einem saarländischen Buch?

Der saarländische Heimat- und Kulturverein Ostertal hat sämtliche Ostertäler Deutschlands in einem Buch verewigt - und auch in den Landkreis Neu-Ulm geschaut.

Plus In Deutschlands kleinstem Flächenbundesland widmet sich ein Sammelband den Ostertälern - und unterschlägt im Landkreis Neu-Ulm etwas.

Von Ralph Manhalter

Ja, es gibt sie, diese Plattitüden, wie beispielsweise: Navi findet das Saarland nicht oder die Frage, wie die Saarländer Ihre Ministerpräsidenten nennen. Richtig – Familienoberhaupt. Oder um noch einen draufzulegen: Bei welchem Schild ist das Wenden auf der Autobahn erlaubt? Sie ahnen es – bei „Willkommen im Saarland“. Dabei ist das Saarland – und davon konnte sich der Verfasser dieser Zeilen eigenmächtig überzeugen – ein Kleinod unter den sechzehn Bundesländern, eine Perle der Natur mit zwar nicht mehr ganz so funktionierender Industrie, dafür aber mit leckerem, französisch angehauchtem Essen und herzhaften Menschen. Letztere scheinen auch einen gewissen Weitblick, ach was, geradezu eine Weltgewandtheit zu besitzen, welche jene ihrer herausfordernden Nörgler außerhalb der Landesgrenzen auf die Plätze verweist. Ist es doch tatsächlich der Heimat- und Kulturverein Ostertal e.V. , der sich auf Spurensuche begibt und dabei mutig über den eigenen Tellerrand schaut - auch nach Bayern.

Ein eigenes Kapitel für das schwäbische Osterbachtal

Gesucht und gefunden wurden von den engagierten Mitgliedern um Hans Kirsch sämtliche Oster- oder Osterbachtäler in Deutschland. Auf insgesamt neun dieser Namensbezeichnungen stießen die Autoren, neben jenen in der Pfalz, Rheinhessen, Odenwald auch ein uns wohlbekanntes: „Das Ostertal im bayerisch-schwäbischen Landkreis Neu-Ulm“ lautet dann auch ein eigenes Kapitel in dem reich bebilderten Werk. Zwar nicht ganz korrekt, denn der „Bach“ wurde unterschlagen, aber was sind solche Petitessen angesichts des Stolzes, der den hiesigen Bewohner ob des ehrenden Gedenkens aus saarländischem Esprit erfassen möge.

