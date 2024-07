So steht es um die Wasserqualität in den Badeseen im Kreis Neu-Ulm

Ideales Badewetter schaut anders aus als das, was sich aktuell abspielt. Am Wochenende soll es endlich wieder wärmer werden. Wer sich dann in die kühlenden Fluten der Badeseen im Landkreis Neu-Ulm stürzen mag, muss sich keine Sorgen um die Wasserqualität machen.

Allen neun Badeseen im Landkreis Neu-Ulm wird „sehr gute“ Wasserqualität bescheinigt

Allen neun offiziellen Badegewässern bescheinigt der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) im Landratsamt Neu-Ulm derzeit ein „Sehr gut“, was diese betrifft. Es sind dies der Auer Badesee, der nördliche und südliche Filzinger See, der Pfuhler Badesee, der Schützensee in Elchingen, der Sendener Waldsee, der Vöhringer Badesee, der Waldbaggersee Illerzell und der Schützensee in Unterelchingen.

Diese Seen werden zwischen April und September einmal im Monat auf ihre Belastung mit Kolibakterien und Enterokokken überprüft, die aktuellste Untersuchung datiert vom 24. Juni. Das Landratsamt führt die „sehr gute Wasserqualität unserer EU-Badegewässer“ nicht zuletzt darauf zurück, „dass die Seen vom Grundwasser der Iller und Donau gespeist werden und es keine Zuflüsse und keine Einträge von Kläranlagen gibt“. Mehr dazu unter: https://www.landkreis-nu.de/Badeseen