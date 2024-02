Landkreis Neu-Ulm

vor 1 Min.

Wegen Wagenknecht: rot/grüner Politpakt im Neu-Ulmer Kreistag geplatzt

Plus Nachdem Xaver Merk zum BSW gewechselt ist, löst sich die Fraktionsgemeinschaft Grüne/Linke im Neu-Ulmer Kreistag auf. Die Bundespolitik funkt der Kommunalpolitik dazwischen.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Sahra Wagenknecht, einst Ikone der Linken und nun Chefin ihrer eigenen Partei, des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), wirkt nun sogar bis in die Kommunalpolitik des Landkreises Neu-Ulm hinein - zumindest indirekt: Die Kreistags-Fraktionsgemeinschaft von Die Grünen/ Die Linke ist jetzt zerbrochen. Damit ist sie ihren Status als zweitstärkste Fraktion hinter der CSU wieder los.

Auslöser für die Aufspaltung des rot/grünen Politpakts war die Entscheidung von Xaver Merk Anfang des Jahres, der Linkspartei den Rücken zu kehren und sich dem BSW anzuschließen. Er warf seiner einstigen politischen Heimat vor, sich viel zu sehr um "woke" Themen zu kümmern als um soziale Gerechtigkeit. Doch dieser Schritt sorgte für Spannungen mit einigen Mitgliedern der Grünen, weshalb sich die Wege nun trennten - einvernehmlich, wie beide Seiten beteuern. Am 4. Februar beschloss die Fraktionsgemeinschaft, die Bindung wieder zu lösen, am darauffolgenden Tag bekam die neue Landrätin Eva Treu (CSU) eine entsprechende Mitteilung geschickt. In einer am Mittwoch verbreiteten Presseerklärung des Grünen-Fraktionschefs Helmut Meisel und Xaver Merk heißt es wörtlich: "Der Aufbau dieser neuen Partei und die bevorstehenden Wahlkämpfe führten zu der gemeinsamen Überzeugung, dass Interessenkonflikte, die auch die Fraktionsarbeit berühren könnten, nicht ausgeschlossen werden können." Allerdings zeigen sich mit dieser Entscheidung nicht alle glücklich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen