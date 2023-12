Landkreis Neu-Ulm

vor 50 Min.

Welche Hallen im Kreis Neu-Ulm noch mit Flüchtlingen belegt werden könnten

Plus Die Lage bei der Flüchtlingsunterbringung im Kreis Neu-Ulm spitzt sich weiter zu. Jetzt wurde eine Priorisierung weiterer Hallen vorgenommen, die bei Bedarf belegt werden.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

"Uns ist bewusst, dass die Sperrung von Hallen Einschränkungen für die Schulen und Vereine bedeuten, die wir bedauern. Leider befinden wir uns aber in einer Notsituation", heißt es aus dem Neu-Ulmer Landratsamt. Die Lage bei der Flüchtlingsunterbringung spitzt sich weiter zu. Aktuell seien 2400 Geflüchtete über die Kreisverwaltung untergebracht – vor einem Jahr sei das in etwa die Hälfte gewesen. In den Herbstferien wurde eine von zwei Hallen am Schulzentrum Pfuhl belegt. Jetzt wurde eine Priorisierung von weiteren, landkreiseigenen Hallen vorgenommen, die bei Bedarf belegt werden.

An Position eins dieser Liste steht jene "alte" Halle in Pfuhl. Denn die habe sich bereits bewährt. Zum dritten Mal seit 2015 kommt eine der beiden als Unterkunft für Geflüchtete zum Einsatz. Am 9. November wurden hier 29 Menschen aus der Türkei, Afghanistan und dem Irak untergebracht. Es handelt sich dabei sowohl um Einzelpersonen als auch Familienkonstellationen. Sie leben dort "auf unbestimmte Zeit".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen