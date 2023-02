Weltweit einmalig: Ferngesteuerter Leihwagen fährt ohne Fahrer zum Kunden

Plus Ein Unternehmen aus Estland darf mit einem ferngesteuerten Auto auf dem Verkehrsübungsplatz in Neu-Ulm ein weltweit einmaliges Car-Sharing-System vorführen. Wir waren dabei.

Thomas Tasuja gibt langsam Gas, lenkt vorsichtig nach rechts, der Weg ist frei, jetzt kann er Geschwindigkeit aufnehmen. Allerdings bewegt er sich in Wirklichkeit keinen Zentimeter von der Stelle: Er sitzt im hinteren Teil eines Kleintransporters, vor sich eine komplette Auto-Cockpit-Ausstattung, doch sein Blick geht nicht durch die Windschutzscheibe, sondern fällt auf drei breite Bildschirme.