Wie die Neu-Ulmer Geschichtsbibliothek in neuem Glanz erstrahlen soll

Plus Die Wiedereröffnung der Geschichtsbibliothek ist seit Jahren eine Odyssee für die Betreiber. Dank fleißigen Helfern blickt man nun hoffnungsfroh in die Zukunft.

Schon lange beschäftigt die Geschichtsbibliothek, die sich bis zu dessen Abriss im ehemaligen LEW-Gebäude befunden hatte, den Neu-Ulmer Kreistag. Jahrelang wurde der Betreiber, der Verein Geschichtsbibliothek Horst Gaiser Neu-Ulm e. V, finanziell vom Kreistag unterstützt. Im Jahr 2018 wurde jedoch die Bedeutung der Sammlung, und damit die Förderwürdigkeit des Bestandes infrage gestellt. Zur Bestandsaufnahme und zur historischen Bewertung wurden daraufhin die Experten des Augsburger Staatsarchivs und der Bayrischen Staatsbibliothek in München hinzugezogen. Das Ergebnis: Die Geschichtsbibliothek ist als wissenschaftliche Spezialbibliothek einzustufen und soll an den Bibliotheksverbund Bayern angeschlossen werden, um nationalen und internationalen Forschern Zugriff zu gewähren.