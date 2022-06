Wird das Pfuhler Ried von der neuen Bahntrasse verschont?

Lokal Die Planer hören auf Kritiker der schnellen Bahnstrecke und entschärfen bei Burlafingen eine Trassenvariante. Allerdings verzögert sich die endgültige Entscheidung deutlich.

Der Widerstand gegen die Trassenplanungen der Deutschen Bahn hat sich immer stärker formiert - und jetzt zeigen diverse Proteste wohl bereits Wirkung. Wie der Gesamtleiter des Neubauprojekts Ulm-Augsburg, Markus Baumann, gestern in Neu-Ulm erklärte, habe man reagiert, um das Pfuhler Ried zu schonen. Allerdings gibt es noch keine Vorentscheidung darüber, wie die Schnellbahnstrecke zwischen Neu-Ulm und Augsburg tatsächlich einmal verläuft. Ohnehin treten bereits erste Verzögerungen auf, welche den ursprünglichen Zeitplan der Bahn ein wenig aus dem Gleis gebracht haben.