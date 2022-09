Wo finden 2022 Kinderflohmärkte statt? Orte und Termine im Überblick

In den kommenden Wochen gibt es im Landkreis Neu-Ulm verschiedene Basare und Flohmärkte für Baby- und Kinderbedarf. Hier eine Übersicht der Orte und Termine.

Der Herbst steht vor der Tür. Zeit zum Ausmisten im Kleiderschrank. Schon zum Wochenende stehen die ersten Flohmärkte und Basare für Kinderkleidung, Spielwaren und Babyartikel im Landkreis Neu-Ulm an. Bei jungen Eltern sind die sehr beliebt. Wir wollen Ihnen einen Überblick auf anstehende Termine bieten.

Eine Bitte der Redaktion: Sollten Sie einen Kinderflohmarkt im Landkreis Neu-Ulm veranstalten oder von einem wissen, teilen Sie ihn uns mit einer E-Mail an redaktion@nuz.de mit. Wir nehmen ihn dann in die Liste auf. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Flohmarkt für Kinder- und Babyartikel: Die Termine im Landkreis Neu-Ulm

In Altenstadt in der Schulturnhalle der Grundschule am Samstag, 24. September. Los geht der Verkauf um 11 Uhr und dauert an bis 13 Uhr. Schwangere mit Mutterpass dürfen mit einer Begleitperson eine Stunde früher kommen. Die Warenannahme ist am Freitag, 23. September, zwischen 16 und 17.30 Uhr. Abgeholt werden können sie am Samstag, 24. September, zwischen 19.30 und 20 Uhr.

In Nersingen in der Gemeindehalle am Rathausplatz am Samstag, 8. Oktober. Der Verkauf findet statt zwischen 9.30 und 12 Uhr. Schwangere mit Mutterpass haben von 9 bis 9.30 Uhr die Möglichkeit einzukaufen. Die Warenabgabe erfolgt bereits am Freitag, 7. Oktober, zwischen 14 und 16 Uhr. Nicht verkaufte Ware kann am Samstag zwischen 16 und 16.30 Uhr abgeholt werden.

In Oberroth im Vereinsheim am Sonntag, 18. September. Die Annahme der Verkaufsartikel (Kinderkleider bis Größe 176 und Spielsachen) erfolgt zwischen 11 und 11.30 Uhr. Der Verkauf startet um 14 Uhr und dauert bis 15.30 Uhr an. Für Schwangere mit Ausweis ist bereits ab 13.30 Uhr Einlass.

In Vöhringen veranstaltet die Kindertagesstätte Nord am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Grundschule Nord (Falkenstr. 23) einen Flohmarkt rund ums Kind ein. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist bereits ab 9.30 Uhr. (krom)