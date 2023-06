Wo sollen nach der Krankenhausreform noch Kinder geboren werden?

Plus Das Aus steht nicht nur für die Neu-Ulmer Donauklinik im Raum. Ein noch dünneres Netz an Geburtstationen droht. Gut, dass es Vorschläge aus der Region gibt.

Fachleute sind sich einig, dass das Krankenhauswesen in Deutschland reformiert werden muss. Weniger einig sind sich die Verantwortlichen über die Vorschläge aus dem Bundesgesundheitsministerium. Wie die Reform am Ende aussieht, wird nicht in der Region entschieden. Und doch ist es wichtig, dass sich örtliche Politiker zu Wort melden. Die bestehenden Strukturen sind in Gefahr, wenn die Pläne umgesetzt werden. Die hiesige Lage lässt manche Ansätze absurd erscheinen.

Krankenhausreform: Vorschläge aus Ulm und dem Kreis Neu-Ulm

Da ist zum Beispiel der Vorschlag, dass in einem Radius von 30 Minuten Fahrtzeit nur eine Klinik bestehen bleiben soll. Die Uniklinik Ulm dürfte unstrittig sein. Auch, dass das direkt angrenzende Bundeswehrkrankenhaus (Bwk) schließen muss, ist kaum vorstellbar. Gut zehn Minuten dauert es von der Uniklinik Ulm zur Neu-Ulmer Donauklinik, etwas mehr als 20 zum Alb-Donau-Klinikum in Ehingen und jeweils rund 25 Minuten zur Stiftungsklinik in Weißenhorn sowie zum Kreiskrankenhaus Günzburg. Müssen sie alle zumachen? Im Kreis Neu-Ulm bliebe kein einziges Krankenhaus mehr und das ohnehin schon dünne Netz an Geburtsstationen bekäme noch größere Lücken. Dabei ist vor allem das Uniklinikum hier an manchen Tagen völlig überlastet.

