Zentrale Anlaufstelle: So wird im Kreis Neu-Ulm die Ukraine-Hilfe koordiniert

Viele Menschen wollen den Menschen aus der Ukraine helfen, viele haben Fragen: Die Kreisverwaltung Neu-Ulm gibt jetzt Antworten und koordiniert die Hilfe.

Viele wollen den vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine helfen, an verschiedenen Stellen wurde und wird gesammelt. Das Landratsamt Neu-Ulm hat nun eine Koordinierungsstelle eingerichtet, um die Unterstützungsbemühungen zu bündeln.

Damit bekommen alle hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürger nun eine zentrale Anlaufstelle. Wer wissen will, wo Hilfe geleistet werden kann oder wer Fragen hat zu Spenden, zur Unterbringung von Geflüchteten oder grundsätzlich etwas zu Unterstützungsmöglichkeiten wissen will, kann sich direkt per Mail unter landkreis-nu-hilft@lra.neu-ulm.de an das Landratsamt Neu-Ulm wenden. Die Nachrichten kommen direkt bei der eigens eingerichteten Koordinierungsstelle an, werden dort bearbeitet oder an die verantwortliche Organisation weitergeleitet.

Beim Landkreis Neu-Ulm gehen viele Hilfsangebote ein

Landrat Thorsten Freudenberger sagt zu den vielfältig gestarteten Unterstützungsbemühungen: „Schon jetzt hat uns eine Vielzahl an Hilfsangeboten erreicht. Für diese große Hilfsbereitschaft danke ich den Bürgerinnen und Bürgern von Herzen. Gerade in Zeiten wie diesen sind Zusammenhalt und Solidarität wichtiger denn je. Aber es kommt auch darauf an, die gesamte Unterstützung, die möglicherweise auch für einen längeren Zeitraum wichtig bleiben wird, gut zu koordinieren“, heißt es in einer jetzt verbreiteten Erklärung der Kreisverwaltung.

Wegen dieses großen Engagements bittet das Landratsamt um Verständnis, dass die Vielzahl an eingehenden Anfragen und Angeboten etwas Zeit benötige. Diese würden schnellstmöglich beantwortet und müssten nun wirksam koordiniert werden. Zudem hat die Anlaufstelle eine Abfrage zu regionalen Hilfsprojekten gestartet, um so bald wie möglich eine Übersicht der Unterstützungsmöglichkeiten im Landkreis zu veröffentlichen.

Wer Unterkünfte für Flüchtlinge hat, kann sich im Landratsamt melden

Wer schon jetzt eine Unterbringung für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen kann und möchte, den bittet das Landratsamt, das Rückmeldeformular unter https://www.landkreis-nu.de/de/Landkreis-Neu-Ulm-hilft auszufüllen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Koordinierungsstelle setzen sich zur weiteren Planung und Umsetzung mit den hilfsbereiten Menschen in Verbindung. Allerdings ist aktuell noch nicht bekannt, wann die ersten Flüchtlinge im Landkreis ankommen, heißt es aus dem Landratsamt.

Lesen Sie dazu auch

Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt informieren wir Sie hier im Live-Ticker.