Zuschuss für Dirigenten und Chorleiter: Landkreis Neu-Ulm hilft Musikvereinen

Der Kreis Neu-Ulm zahlt auch für das Jahr 2021 Chorleiter- und Dirigentenhonorare für Musikvereine - und orientiert sich dabei an den Zahlen von 2019.

Für Musikkapellen, Orchester und Chöre war 2021 das zweite schwere Krisenjahr in der Pandemie. Deshalb hat der Neu-Ulmer Kreistagsausschuss für Kultur nun beschlossen, die Vereine so wie 2020 wieder mit sicheren Zuschüssen für Dirigenten und Chorleiterinnen zu unterstützen. Das Landratsamt erklärt: Musikvereine im Kreis Neu-Ulm werden für das Abrechnungsjahr 2021 mindestens so viel Chorleiter- oder Dirigentenhonorare vom Landkreis erhalten wie noch 2019 - im Jahr vor Corona. Das hat der Kreistagsausschuss für Bildung, Kultur und Sport entschieden, auf Empfehlung der Sportkommission und des Musikbeirats.

Unterstützung für Musikvereine im Landkreis Neu-Ulm

Für das Jahr 2019 zahlte der Landkreis an 91 Vereine gut 27.000 Euro, für knapp 16.400 Übungsleiterstunden von 148 Chorleiterinnen beziehungsweise Dirigenten. 2020 und 2021 mussten wegen der Pandemie aber zahlreiche Proben, Übungsstunden und Auftritte der Musikvereine ausfallen. Die Neuigkeiten, dass die Zuschüsse des Landkreises auch in diesem Jahr nicht sinken, sei bei den Vereinen sehr gut angekommen, berichtet Rainer Lohner. "Es ist eine kleine, aber sehr wichtige Unterstützung und ein Signal, dass der Landkreis zu uns steht", sagt der Vorsitzende des Bezirks Neu-Ulm im Allgäu-Schwäbischen Musikbund.

2019 ist also der Maßstab. Sollte aber ein Verein 2021 mehr Stunden als 2019 abgehalten haben, dann werden die tatsächlich geleisteten Stunden als Grundlage für das Honorar herangezogen, das teilt das Landratsamt mit. "Damit wird kein musischer Verein aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Ausfalls von Übungsleiterstunden finanziell schlechter gestellt als im letzten Jahr vor der Pandemie", sagt Landrat Thorsten Freudenberger. (AZ, veli)

