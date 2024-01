Landkreis Neu-Ulm

vor 13 Min.

Zwei Landwirte berichten: Das ist der wahre Grund für den Bauernprotest

Der Landwirt Marx Unseld nahm am Montag bei dem Protest in Neu-Ulm teil. Für ihn geht es um weit mehr als nur um Agrardiesel.

Plus In der Bevölkerung haben sie großen Rückhalt. Dennoch fühlen sich viele Bauern von der Gesellschaft nicht verstanden. Zwei Landwirte schildern ihre Sicht.

Von Florian Lang, Philipp Scheuerl

Landwirte sind nicht unbedingt dafür bekannt, arm zu sein. Im Gegenteil. Bei vielen Menschen gelten Bauern als wohlhabend. Oft heißt es: Bauern besitzen viele Grundstücke und fahren große Maschinen. "Wer im Dorf hat's größte Sagen? Der mit'm größten Ladewagen!", ist ein altbekannter Spruch. Manche Bürgerinnen und Bürger verstehen den Grund für die Proteste nicht. Trifft es die Bauern wirklich so hart? Oder ist es Jammern auf hohem Niveau? Zwei Landwirte aus der Region erklären aus ihrer Sichtweise, worum es bei dem Aufstand wirklich geht. Marx Unseld betreibt in Pfaffenhofen eine Landwirtschaft mit Ackerbau, Geflügel und Schweinen. Christian Hartmann hat einen Bauernhof mit Kühen und betreibt eine Biogasanlage in Altenstadt.

Pfaffenhofer Landwirt: Es gibt nur eine Richtung für die Bauern

Die beiden Landwirte haben drei Punkte auf dem Herzen. Erstens: Der Agrardiesel ist nicht der Hauptgrund für den Protest. Der 60-jährige Bauer Unseld erzählt: "Seit Jahren gibt es nur eine Richtung und die heißt: mehr Bürokratie, mehr Auflagen." Das Fass war sozusagen schon seit vielen Jahren voll und ist nun übergelaufen. Die Streichung der Diesel-Subventionierung verursachen Unseld, auch wenn sie zeitlich verschoben werden, 5000 Euro Mehrkosten pro Jahr.

