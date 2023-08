Auf dem Arbeitsmarkt herrscht eine leichte Sommerflaute

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm steigt auf 2,6 Prozent. In welchen Bereichen derzeit besonders viele freie Stellen gemeldet sind.

Im Landkreis Neu-Ulm sind aktuell 2716 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vormonat um 215 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,6 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte höher als vor einem Monat und als vor einem Jahr. Das dürfte sich aber bald wieder ändern.

Im Juli und August steigt die Zahl der Arbeitslosen häufig an

"Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist in den Sommermonaten Juli und August nichts Ungewöhnliches", erklärte Richard Paul, Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur, die für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist. "Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen." Anstehende Entlassungen würden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Außerdem folge für einige junge Menschen nach Ende der Schule, der Universität oder der Berufsausbildung erstmal eine Phase der Arbeitslosigkeit. Deshalb sei bei den Jugendlichen bis 25 Jahren die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen.

"Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 24,2 Prozent", erläuterte der Agentur-Chef. "Momentan sind 287 junge Menschen ohne Arbeit, 56 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt bei dieser Personengruppe 2,5 Prozent." Die meisten von ihnen fänden im Herbst nach der Sommerpause wieder eine Beschäftigung, besuchten eine weiterführende Schule oder begännen zum Wintersemester ein Studium. Von September bis November gehe die Jugendarbeitslosigkeit in der Regel kräftig zurück. "Meistens wird bereits im Oktober das Niveau vom Juni wieder unterschritten", berichtete Paul.

In diesen Bereichen wird im Landkreis Neu-Ulm Personal gesucht

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 1235 freie Arbeitsplätze gemeldet. Dieser anhaltend hohe Stellenbestand macht laut Arbeitsagentur deutlich, dass in vielen Bereichen Arbeits- und Fachkräfte fehlen. Von den gemeldeten offenen Stellen waren 63,6 Prozent auf Facharbeiterniveau, 20,5 Prozent für Spezialisten/Experten und 15,9 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben. Personal gesucht wurde vor allem in folgenden Bereichen: Verkauf, Berufskraftfahrer, Lager, Post- und Zustelldienste, Gastronomieservice, Kraftfahrzeugtechnik, Maschinenbau, Büro- und Sekretariat, Kinderbetreuung/-erziehung und Altenpflege.

Im Stadtgebiet Ulm waren 3169 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1255) und das Jobcenter (1914) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit stieg die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 375 Personen oder um 13,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote wuchs um 0,5 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,9 Prozent. Ulm ist damit der Stadtkreis im Land mit der geringsten Arbeitslosenquote.

Im Unterallgäu liegt die Arbeitslosenquote bei 2,3 Prozent

1988 Menschen waren im August im Kreis Unterallgäu arbeitslos gemeldet – 146 Personen (7,9 Prozent) mehr als im Vormonat und 261 Personen (15,1 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,3 Prozent – und damit um 0,2 Punkte höher als im Juli und um 0,3 Punkte höher als im August des vergangenen Jahres. (AZ)