Ergebnisse der Landratswahl in Neu-Ulm 2024: Das Wahlergebnis für alle Kandidaten

Alle Ergebnisse zur Landratswahl 2024 im Landkreis Neu-Ulm: Hier finden Sie am Wahlabend das Gesamtergebnis und die Ergebnisse aus allen Kommunen.

Bei der Landratswahl in Neu-Ulm 2024 dürfen die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger entscheiden, welcher Kandidat oder welche Kandidatin in Zukunft die Leitung der Kreisverwaltung übernimmt. Eigentlich kommt es nur alle sechs Jahre zur Landratswahl, doch der Einzug des vorherigen Amtsinhabers Thorsten Freudenberger ( CSU) in den Landtag hat die vorgezogenen Neuwahlen notwendig gemacht.

Wie haben die Wahlberechtigten im Kreis Neu-Ulm abgestimmt? Wenn am Sonntag, dem 14. Januar 2024, die Wahllokale schließen, ist bereits mit den ersten Ergebnissen der Landratswahl in Neu-Ulm zu rechnen. Wir informieren Sie in diesem Artikel über das Gesamtergebnis der Wahl und haben außerdem eine Übersicht mit den Wahlergebnissen in allen Kommunen für Sie.

Ergebnisse der Landratswahl 2024 in Neu-Ulm: Wahlergebnis für alle Kandidaten

Bei der Landratswahl 2024 in Neu-Ulm treten fünf Kandidaten an, zwei mehr als bei der vorherigen Wahl, die 2020 stattfand. Erneut dabei ist Ludwig Ott von den Grünen, seine vier Konkurrenten treten zum ersten Mal an. Diese Kandidaten sind außerdem aufgestellt: Daniel Fürst ( SPD), Eva Treu (CSU), Wolfgang Dröse ( AfD) und Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler). Sobald am 14. Januar nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr die ersten Ergebnisse vorliegen, erfahren Sie hier, wie die Kandidatinnen und Kandidaten abgeschnitten haben. Die Ergebnisse der Landratswahl 2024 in Neu-Ulm im Überblick:

Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler ):

( ): Eva Treu ( CSU ):

): Ludwig Ott (Grüne):

(Grüne): Wolfgang Dröse ( AfD ):

( ): Daniel Fürst ( SPD ):

Bei fünf Kandidaten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu einer Stichwahl kommt. Bei der Landratswahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin nämlich die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, um direkt gewählt zu werden. Ist das nicht der Fall, treten die beiden Kandidaten mit dem besten Ergebnis erneut in einer Stichwahl an.

Landratswahl 2024 in Neu-Ulm: Wahlergebnisse aus allen Kommunen

Bei der Landratswahl in Neu-Ulm wird in insgesamt 17 Kommunen im Kreis Neu-Ulm abgestimmt. Neben der großen Kreisstadt Neu-Ulm gehören auch die Städte Senden, Illertissen, Weißenhorn und Vöhringen zum Landkreis. Hinzu kommen noch vier Märkte und acht Gemeinden. Wie die Wählerinnen und Wähler in den 17 Kommunen abgestimmt haben, erfahren Sie über die Links in folgender Übersicht:

Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: Die Ergebnisse der vergangenen Wahl

Bei der Landratswahl 2020 traten Thorsten Freudenberger (CSU), Ludwig Ott (Grüne) und Susanna Oberdörfer-Bögel (Freie Wähler) an. Der CSU-Kandidat konnte mit 54,8 Prozent direkt die absolute Mehrheit holen und wurde zum zweiten Mal Landrat von Neu-Ulm. Zuvor war Freudenberger bereits 2014 angetreten, wobei er mit 58,5 Prozent ebenfalls die absolute Mehrheit holte. Zu Stichwahlen kam es also beide Male nicht. Das Ergebnis der Landratswahl 2020 im Überblick:

