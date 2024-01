Landratswahl Neu-Ulm

Eva Treu: "Bei dem Ergebnis kann man sich schon mal freuen"

Plus Was die deutlich in Führung liegende CSU-Kandidatin Eva Treu zu ihrem Abschneiden bei der Landratswahl sagt und wie es jetzt für sie die nächsten 14 Tage weitergeht.

Als fast alles vorbei war und nur noch ein einziger Wahlbezirk nicht ausgezählt war, wirkte Eva Treu ausgesprochen entspannt. Sie lachte viel und freute sich sichtlich beim Blick auf das Balkendiagramm, das an die Wand im großen Sitzungssaal des Neu-Ulmer Landratsamtes projiziert wurde. Der schwarze Balken ruhte bei 41 Prozent, der Zweitplatzierte Joachim Eisenkolb kam lediglich auf 17,8. Mit ihm wird sie sich in 14 Tagen in der Stichwahl messen müssen.

Eva Treu: Zwei Wochen lang Vollgas geben

„Es ist schade, dass es nicht gleich gereicht hat“, sagte sie, "was für eine Überraschung wäre das gewesen! Bei dem Ergebnis kann man sich schon mal freuen", sagte sie gegenüber unserer Redaktion. Sie hatte stillschweigend gehofft, es doch im ersten Wahlgang zu schaffen, aber angesichts des breiten Kandidatenfeldes sei es von vorneherein klar gewesen, dass es zu einer Stichwahl kommen werde. Deshalb solle jetzt zwei Wochen lang Vollgas gegeben werden. Möglicherweise bekommt sie noch einmal prominente Wahlkampfunterstützung, doch mehr wollte oder konnte sie am Wahlabend nicht sagen.

