Wer wird neuer Landrat im Kreis Neu-Ulm? Alle Infos zur Stichwahl am 28. Januar

Eva Treu oder Joachim Eisenkolb: In der Stichwahl am 28. Januar 2024 entscheidet sich, wer neuer Landrat im Kreis Neu-Ulm wird. Hier finden Sie alle Infos zur Wahl.

Wer wird neue Landrätin, wer wird neuer Landrat im Landkreis Neu-Ulm? Weil beim ersten Wahlgang am 14. Januar 2024 niemand die Hälfte aller Stimmen bekam, kommt es nun zwei Wochen später, am Sonntag, 28. Januar 2024, zur Stichwahl. Aus vier Kandidaten und einer Kandidatin wurden nun nur noch zwei – ein Kandidat und eine Kandidatin: Eva Treu von der CSU und Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zur anstehenden Stichwahl. Unter anderem, wie es mit der Briefwahl läuft.

Neuer Landrat für den Kreis Neu-Ulm: Wer wird gewählt?

Am Sonntag, 14. Januar 2024, waren die Menschen im Kreis Neu-Ulm bereits zur Wahl aufgerufen. Der Wahlausschuss für die Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm hat in seiner Sitzung am 16. Januar 2024 das abschließende Ergebnis festgestellt:

Nachdem keiner der fünf Personen bei der Wahl am 14. Januar mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, ist eine Stichwahl erforderlich. Die Stichwahl findet am Sonntag, 28. Januar, statt. Dann entscheidet sich, wer in den kommenden sechs Jahren als Landrätin oder Landrat an der Spitze des Landkreises Neu-Ulm steht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der bisherige Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger gewinnt als Direktkandidat der CSU den Stimmkreis Neu-Ulm deutlich und zieht in den Landtag ein. Was er zum Ergebnis sagt. Video: Hinzpeter/Kroha

Die gewählte Person leitet die Sitzungen des Kreistags sowie der Ausschüsse, ist Chef oder Chefin der Kreisverwaltung und vertritt den Landkreis. Nötig wurde die Neuwahl, weil der bisherige Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) bei der Bayernwahl am 8. Oktober 2023 in den Landtag gewählt wurde.

Stichwahl für neuen Landrat im Kreis Neu-Ulm: Wer sind die Kandidaten?

Der bisherige Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) ist bei der Bayernwahl am 8. Oktober 2023 in den Landtag gewählt worden, derzeit führt Nersingens Bürgermeister Erich Winkler (CSU) als stellvertretender Landrat die Geschäfte. Der neue Landrat oder die neue Landrätin muss innerhalb von drei Monaten gewählt werden.

Lesen Sie dazu auch

Zunächst standen eine Kandidatin und vier Kandidaten zur Wahl. Für die CSU trat Eva Treu aus Neu-Ulm-Finningen an, die Freien Wähler schickten Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb ins Rennen. Daniel Fürst aus Neu-Ulm hatte für die SPD kandidiert, die Grünen stellten Ludwig Ott als ihren Kandidaten auf. Kandidat der AfD war Wolfgang Dröse aus Buchloe im Ostallgäu.

Die Stichwahl am 28. Januar 2024 für die Landratswahl im Kreis Neu-Ulm bestreiten nun:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Landratswahl Neu-Ulm: Wahlsiegerin Eva Treu (CSU) im Interview Video: Michael Kroha

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Landratswahl Neu-Ulm: Joachim Eisenkolb (Freie Wähler) im Interview Video: Michael Kroha

Die vier Kandidaten und die Kandidatin standen am Dienstag, 9. Januar, bei einer Podiumsdiskussion im Bürgerhaus Senden gegenüber. Organisiert wurde die Veranstaltung von Neu-Ulmer Zeitung, Illertisser Zeitung und Südwestpresse.

25 Bilder Fünf Kandidaten, 700 Gäste: Die Podiumsdiskussion zur Landratswahl in Bildern Foto: Alexander Kaya

Mehr als 700 Menschen erlebten einen teils kontroversen und teils lustigen Abend. Der Andrang im Saal war groß, einige Besucherinnen und Besucher mussten stehen. Auch ihren Fragen stellten sich die Kandidaten.

Kreis Neu-Ulm wählt neuen Landrat: Wer darf wählen?

Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischenzeit sein Stimmrecht verloren hat. Wahlberechtigt sind demnach im Kreis Neu-Ulm rund 137.500 Bürgerinnen und Bürger. Mitstimmen dürfen alle Deutschen sowie Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und zum Zeitpunkt der Wahl seit mindestens zwei Monaten im Landkreis Neu-Ulm ihren Hauptwohnsitz haben. Sollte jemand nach dem 14. Januar 2024 18 Jahre alt geworden sein, kann er nicht bei der Stichwahl am 28. Januar 2024 wählen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Stichwahl zur Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: Wie läuft das mit der Briefwahl?

Wer beim ersten Antrag auf Briefwahl schon den möglichen zweiten Wahltermin angekreuzt hatte, bekommt die Briefwahlunterlagen automatisch zugesendet. Wer nicht gleich mit dem ersten Antrag auch für den zweiten Termin Briefwahl beantragt hat, kann nun erneut einen Antrag auf Briefwahl stellen oder im Wahllokal wählen. Die Frist für den Antrag auf Briefwahl endet am Freitag, 26. Januar, um 15 Uhr.

Die Neu-Ulmer Kreisverwaltung empfiehlt, den Antrag zur Briefwahl deutlich früher zu stellen, damit der Zugang der Briefwahlunterlagen auch gewährleistet ist. Sollten Briefwahlunterlagen nicht rechtzeitig ankommen, können bis Samstag, 27. Januar, 12 Uhr, Ersatzunterlagen ausgestellt werden – das dann am besten persönlich bei der zuständigen Kommune.

38 Bilder Landratswahl im Kreis Neu-Ulm: Die Fotos von der Wahlparty im Landratsamt Foto: Alexander Kaya

Die Kommunen deaktivieren den Online-Antrag auf Briefwahl in der Regel einige Tage vor dem 26. Januar. Hintergrund ist, dass die Unterlagen wegen langer Postlaufzeiten sonst nicht rechtzeitig zugestellt werden können. Je weniger Zeit bis zum Wahltag, desto risikoreicher ist die Online-Anforderung. Das Landratsamt Neu-Ulm empfiehlt deshalb, Briefwahlunterlagen dann persönlich bei der Gemeinde abzuholen.

Die Wahlbenachrichtigungskarten waren von den Kommunen ab Montag, 11. Dezember 2023, versendet worden. Wahlleiter ist Rüdiger Dolejsch, der als Jurist im Neu-Ulmer Landratsamt arbeitet.

Landratswahl 2024 in Neu-Ulm: Wie wird gewählt?

Bei der Wahl des Landrats hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme. Weil im ersten Wahlgang niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen hat, findet am Sonntag, 28. Januar 2024, eine Stichwahl unter den beiden Personen statt, die im ersten Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Das sind Eva Treu (CSU) und Joachim Eisenkolb (Freie Wähler). Die Wahllokale sind auch am Wahltag der Stichwahl von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt ist, wer bei der Stichwahl die meisten Stimmen bekommen hat.

Nach einer Cyberattacke auf den Zweckverband gemeindliche Datenverarbeitung war zunächst gebangt worden, ob der erste Wahlgang am 14. Januar, wie geplant stattfinden kann. Nun läuft aber alles im Plan.

Wann steht das Ergebnis der Wahl im Landkreis Neu-Ulm fest?

Ab 18 Uhr werden die einlaufenden Wahlergebnisse im Landratsamt und auf www.landkreis-nu.de präsentiert. Unsere Redaktion wird, wie schon am 14. Januar, am Wahltag in einem Live-Blog über die Ergebnissen der Stichwahl zur Landratswahl im Kreis Neu-Ulm berichten sowie Bilder und Reaktionen einfangen und einholen.

Wie endete die bislang letzte Landratswahl im Kreis Neu-Ulm?

Thorsten Freudenberger (CSU) war von 2014 bis zu seinem Einzug in den Landtag im Oktober 2023 Landrat des Kreises Neu-Ulm. Am 15. März 2020 verteidigte er sein Amt mit 54,8 Prozent der Stimmen. Susanna Oberdörfer-Bögel (Freie Wähler) erreichte 28,8 Prozent der Stimmen, Ludwig Ott von den Grünen 16,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,2 Prozent. Beim ersten Wahlgang am 14. Januar 2024 lag die Wahlbeteiligung bei 36,9 Prozent.