Nersingen

vor 49 Min.

Landratswahl: Söder wärmt die Herzen seiner Anhänger in der Gemeindehalle

Ministerpräsident Markus Söder im Kreise seiner Anhängerinnen und Anhänger in Nersingen.

Plus Im Endspurt des Landratswahlkampfs bekommt die CSU-Kandidatin Eva Treu die Unterstützung des Ministerpräsidenten. Der lobt an diesem Abend die Proteste der Bauern.

Von Ronald Hinzpeter

Ein Durchkommen? Kaum mehr möglich. Es ist zwar noch längst nicht 19 Uhr und somit noch Zeit bis zum Auftritt vom Ministerpräsidenten Markus Söder, doch wer sich nicht frühzeitig einen Platz in der Nersinger Gemeindehalle gesichert hat, muss vor der Tür bleiben. Innen drin sind die Stühle besetzt, die Menschen drängen sich an den Wänden, in der Tür. Es herrschen sommerliche T-Shirt-Temperaturen. Und Söder, der große Polit-Entertainer, legt einen Auftritt hin, der die Herzen der Anhängerschaft wärmt und die Atmosphäre noch ein wenig lauschiger macht.

Markus Söder spricht in Nersingen wie zu guten Freunden

Söder schafft es umstandslos, diesen Hallenauftritt so wirken zu lassen, als spreche er gemütlich im Wohnzimmer mit ein paar guten alten Freunden beim heißen Punsch. Er ist kumpelig, schlagfertig, spontan und schafft die gesamte Rede über mit pastoralem Ton ein wohliges "Wir". Wenn er gegen die Ampelregierung austeilt, Neuwahlen fordert und verlangt, dass Deutschland eine "Richtungsänderung" brauche, dann wirkt er wie der gütige Lehrer, der geduldig zum dritten Mal einem Schüler erklärt, wie die Aufgabe vernünftig zu lösen sei.

