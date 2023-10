Landtagswahl 2023

Daniel Fürst (SPD) aus Neu-Ulm hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben

Daniel Fürst trat zum zweiten Mal im Stimmkreis Neu-Ulm für die SPD bei der Landtagswahl an.

Plus Der Neu-Ulmer SPD-Kandidat Daniel Fürst sieht am Wahlabend noch eine kleine Chance, über die Liste in den Landtag einzuziehen.

SPD-Kandidat Daniel Fürst hatte angesichts der Umfragen keine allzu hohen Erwartungen. Er hoffte am Abend auf ein zweistelliges Ergebnis. Für das Abschneiden seiner Partei in Bayern sieht er vor allem eine Ursache.

Daniel Fürst (SPD): Bundesthemen haben den Wahlkampf bestimmt

"Wir haben es leider nicht geschafft, mit unseren sozialen Themen durchzudringen", sagte Fürst. "Der Wahlkampf war überlagert von Bundesthemen wie Migration." Seine Erwartungen seien nicht allzu hoch gewesen, aber ein zweistelliges Ergebnis fände er schön. "Ich finde es schade, dass demokratische Parteien leiden und die rechtspopulistische Partei in der Prognose gestiegen ist", so der SPD-Mann. Furchtbar sei, dass Hubert Aiwanger politischen Profit aus der Entwicklung der vergangenen Wochen habe ziehen können.

