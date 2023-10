Erste Bayern-Hochrechnung: Das sind Reaktionen aus dem Stimmkreis Neu-Ulm

Plus Für die Landtagswahl 2023 in Bayern liegt eine erste Prognose vor. Bei der Wahlparty im Landratsamt Neu-Ulm gab es keine Freudensprünge. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Die erste Hochrechnung für die Landtagswahl in Bayern liegt vor. Die CSU kommt laut BR auf 37 Prozent, die Grünen auf 16 Prozent, Freie Wähler auf 14 Prozent, die AfD auf 15 Prozent, die SPD auf 8,5 Prozent, die FDP auf 3 Prozent und die Linke auf 1,5 Prozent. Die Reaktionen der Direktkandidatinnen und -kandidaten im Stimmtkreis Neu-Ulm fallen unterschiedlich aus. Im Landratsamt waren keine Freudensprünge zu sehen.

Ein leichtes Lächeln umspielt den Mund von Thorsten Freudenberger. "Die erste Reaktion ist immer die ehrlichste", sagt er,"basst scho. Damit kann man leben." 37 Prozent hatte die CSU in der ersten Prognose um 18 Uhr bekommen, leicht weniger als vor fünf Jahren. Freudenberger freut sich, dass dieser Wert "etwas besser ist als die letzten Prognosen vor der Wahl." Allerdings könne man natürlich nicht damit zufrieden sein. Jetzt gelte es, verloren gegangene bürgerliche Wähler durch gute Politik zurückzuholen und Vertrauen zurückzugewinnen. Das gelinge nur, indem man die Probleme, die die Menschen umtreiben, ernst nehme und löse.