Diese Themen beschäftigen die Menschen im Stimmkreis Neu-Ulm

Plus Vom rauen Wahlkampfklima ist im Wolfgang-Eychmüller-Haus wenig zu spüren. Stattdessen fordert das Publikum konkrete Antworten – auch bei lokalen Themen.

Nachdem sich die Direktkandidaten der im Landtag vertretenden Parteien auf der Bühne den Fragen der Redaktion gestellt hatten, kam bei der Podiumsdiskussion der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung am Mittwoch auch das Publikum zu Wort. Sorgen machen den Menschen vor allem die großen politischen Problemzonen, wie die Klimakrise und die Verkehrswende. Doch auch konkrete lokale Themen brannten den Gästen unter den Nägeln.

Darüber, dass gerade in großen Städten der ÖPNV ausgebaut werden muss, herrscht weitestgehend Einigkeit, doch wie die Verkehrswende auf dem Land gelingen soll, ist eines der zentralen Wahlkampfthemen. "Wie sorgen Sie dafür, dass Menschen ohne Auto auf dem Land mobil bleiben? Und werden Sie sich für das 49-Euro-Ticket einsetzen", wollte ein Mann von der CSU und den Grünen wissen. Julia Probst und Thorsten Freudenberger waren sich einig, dass es dafür alle Verkehrsträger braucht, aber die Fahrzeuge unbedingt klimaneutral werden müssen. "Bis dahin müssen wir die öffentlichen Verkehrsmittel ausbauen", sagte der CSU-Landrat. Probst erklärte, dass das Deutschlandticket ein guter Schritt sei, aber damit alle davon profitieren, müsse das Schienennetz enger gestrickt sein. "Ich würde mich für einen öffentlichen Verkehr einsetzen, der für alle da ist, egal ob auf dem Land oder in der Stadt."