Schmid (AfD) zieht über Liste in Landtag ein – Probst (Grüne) scheitert

AfD-Kandidat Franz Schmid aus Babenhausen wird Landtagsabgeordneter. Julia Probst von den Grünen holt dagegen nicht genügend Stimmen.

Am Dienstagnachmittag stand fest: AfD-Mann Franz Schmid hat es geschafft. Der 22-Jährige aus Babenhausen, der im Stimmkreis Neu-Ulm 17,7 Prozent der Erststimmen geholt hatte, zieht über die Liste in den Landtag ein. Den Sprung ins Maximilianeum verpasst hat dagegen Grünen-Kandidatin Julia Probst aus Weißenhorn.

Franz Schmid von der AfD holte viele Zweitstimmen

Schmid stand auf Platz sechs der AfD-Liste in Schwaben, genau so viele Mandate stehen der Partei dort zu. Da der gelernte Kinderpfleger aber viele Zweitstimmen in anderen Stimmkreisen sammelte, rutschte er im Gesamtergebnis nach oben und belegte letztlich den dritten Platz der AfD-Kandidaten. Auf ihn entfielen 26.886 Stimmen, davon gut die Hälfte Zweitstimmen.

Julia Probst von den Grünen gelang es dagegen nicht, sich einen Rang weiter nach vorne wählen zu lassen. Die Ökopartei verlor im Vergleich zu 2018 zwei Mandate und stellt nun nur noch vier Abgeordnete aus Schwaben. Probst stand auf Platz fünf der Liste, wurde von der Gesamtstimmenzahl aber nur Platz neun. Sie holte 11.286 Gesamtstimmen. Damit fehlten ihr mehr als 9000 Stimmen auf Platz vier.

Daniel Fürst (SPD) belegte mit 8646 Stimmen zwar Platz vier seiner Partei, die Sozialdemokraten in Schwaben haben aber nur zwei Sitze. Roland Prießnitz (FW) kam mit 7320 Gesamtstimmen auf Platz 13. Die Freien Wähler erreichten sechs Mandate im Wahlbezirk.