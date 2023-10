Landtagswahl 2023

vor 16 Min.

So geht es für FDP-Kandidat Adrian Kapic nach der Landtagswahl weiter

Der 20-jährige Adrian Kapic trat im Stimmkreis Neu-Ulm für die FDP bei der Landtagswahl an.

Plus Die Liberalen fliegen aus dem Landtag, auch das Ergebnis im Stimmkreis ist für sie ernüchternd. FDP-Kandidat Kapic fordert Konsequenzen.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Für Adrian Kapic ist das Wahlergebnis doppelt enttäuschend. Nicht nur, dass die FDP in Bayern aus dem Landtag fliegt. Auch sein eigenes Ergebnis im Stimmkreis Neu-Ulm liegt deutlich unter den Erwartungen. Für den 20-Jährigen hat dies vor allem eine Ursache.

Adrian Kapic: Die FDP muss ihre Erfolge in der "Ampel" besser verkaufen

"Das ist einfach der Bundestrend", sagte Kapic. Die Bundespolitik sei der Hauptgrund dafür, dass die Liberalen aus dem Landtag geflogen seien. "Wir haben einen guten Wahlkampf gemacht", findet Kapic. "Aber wir müssen auch in Bayern besser kommunizieren, wofür die FDP steht." Bundesweit hätten die Liberalen zudem deutlicher herausstellen müssen, welche Erfolge sie in der Ampelkoalition erreicht hätten. Dass die FDP nicht mehr im künftigen Landtag vertreten sein wird, ist für den jungen Kandidaten frustrierend: "Damit gibt es in Bayern keine Stimme mehr für Freiheit, Marktwirtschaft und Innovation."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen