Ziele, Nachfolge, Fußball: Das sagt Landrat Freudenberger zu seinem Wahlsieg

Plus Mit ein bisschen Wehmut scheidet Landrat Thorsten Freudenberger aus seinem Amt, doch dafür warten neue Aufgaben in München. Wird er gar Minister?

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) waren zur Wahlparty ins Landratsamt gekommen. Für sie wurde es ein erwartbarer Abschied. Mit sehr klarem Ergebnis holte er für seine Partei das Direktmandat und zieht nun in den Landtag ein. Er folgt damit Beate Merk nach, die nicht mehr angetreten war. Ist er traurig, dass er seinen langjährigen Arbeitsplatz in der sogenannten Kupferburg verlassen muss? „Auch, denn ich bin immer gerne Landrat gewesen. Es war eine fordernde und schöne Aufgabe. Daher gibt es auch eine gewisse Wehmut wegen der Menschen, mit denen man lange zusammengearbeitet hat und die man dann verlässt. Aber es überwiegt natürlich die Freude über das Wahlergebnis.“

Er habe sich nun mal entschieden, noch einmal etwas Neues zu machen. Dafür einen „so klaren Auftrag zu bekommen“ – sein persönliches Erststimmenergebnis liegt mehr als sieben Prozent über dem der CSU insgesamt – das freue ihn natürlich: „Dafür bedanke ich mich. Ich werde heute ein bisschen feiern und ab morgen kraftvoll diesen Auftrag umsetzen.“ Dass er selber ein deutlich besseres Ergebnis als seine Partei holte, führt er unter anderem auf sein „starkes Team“ zurück, das ihn unterstützte. Und: „Ich hatte durchaus den Vorteil, als Landrat bekannt zu sein. Aber bekannt zu sein heißt ja nicht automatisch, auch beliebt zu sein.“ Scheinbar seien die Menschen aber der Meinung, dass er die Aufgabe in München ganz gut erledigen könne. Deshalb freue er sich über die große Zustimmung. Er wolle den Landkreis Neu-Ulm in München kraftvoll vertreten.