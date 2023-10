Landtagswahl 2023

vor 45 Min.

Landtagswahl: Die Neu-Ulmer Listenkandidaten müssen sich gedulden

Bei der Podiumsdiskussion unserer Redaktion in Vöhringen saßen sie nebeneinander, politisch liegen sie weit auseinander: Franz Schmid (AfD) und Julia Probst (Grüne) hoffen, über die Liste in den Landtag einzuziehen.

Plus Ob Julia Probst (Grüne) und Franz Schmid (AfD) am dem Stimmkreis Neu-Ulm den Sprung in den Landtag schaffen, steht wohl erst am Dienstag fest. Wie ihre Chancen stehen.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Während Thorsten Freudenberger ( CSU) bereits seit dem frühen Sonntagabend wusste, dass er in den Landtag wechseln wird, saßen Julia Probst (Grüne) und Franz Schmid ( AfD) in der Warteschleife. Am späten Montagnachmittag stand noch nicht fest, ob sie über die Liste ein Mandat erringen würden. Schmids Chancen standen zu diesem Zeitpunkt allerdings deutlich besser.

Die AfD erringt in Schwaben sechs Landtagsmandate

Der AfD-Kandidat stand auf Platz sechs der Liste seiner Partei in Schwaben. Bereits in der Nacht zum Montag war sicher, dass auf die AfD im Wahlkreis sechs Mandate entfallen. Behält Schmid am Ende der Auszählung diesen Platz, ist er drin. Schiebt er sich aufgrund seines persönlichen Ergebnisses noch weiter nach vorne, hat er es sowieso geschafft. Nach Auszählung von sieben von insgesamt 13 Stimmkreisen in Schwaben lag Schmid auf dem vierten Rang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen