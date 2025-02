Landwirte im Kreis Neu-Ulm fordern: Der Biber sollte gejagt werden

Der Biber ist ein echtes Powertier. Im Alleingang erledigt er Arbeiten, die sonst von ganzen Bautrupps getan werden müssten. In Tschechien sorgte ein Biberdamm kurzerhand für die Renaturierung eines Flusses und sparte den Behörden so satte 1,2 Millionen Euro. Doch nicht immer sind Biber so hilfreich. Auch in Roth und Leibi sind die Tiere zu Hause. Das gefällt nicht allen Anwohnern.

