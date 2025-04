Einen Osterhasen aus den Seiten eines alten Lexikons falten? Lieber Pinguine über Eisschollen hüpfen lassen? Oder mit der „Raumpatrouille Orion“ in die Welt der 60-er Jahre eintauchen? All das und noch viel mehr war bei der „Langen Nacht der Bibliotheken“ in der Stadtbücherei Senden geboten.

Herbert Hertramph Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aktionstag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bücherei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis